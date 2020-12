Antec lance le boîtier P10 Flux, un modèle qui mise sur le silence

Après avoir dévoilé son boîtier moyen tour DP502 Flux en octobre dernier, Antec présente un autre boîtier moyen tour, le P10 Flux. Principal argument mis en avant : le silence.

Dans cette optique, Antec a doté ce P10 Flux d’un bouton permettant de réduire la vitesse de rotation des ventilateurs ; mais surtout, d’une porte rabattable et réversible sur la face avant. Celle-ci atténue les nuisances sonores des trois ventilateurs de 120 mm préinstallés en façade. Pas avare en turbines, outre les trois susmentionnées, Antec livre ce boîtier avec deux autres ventilateurs du même gabarit : l’un monté à l’arrière, l’autre au niveau du compartiment de l’alimentation. Pour ceux qui souhaitent opter pour du watercooling, il y a suffisamment de place pour un radiateur de 360 mm en façade et un de 120 mm à l’arrière.

Guide d’achat : quel boîtier choisir pour son PC ?

Longueur maximale de la carte graphique : 405 mm

Le châssis peut héberger un disque optique de 5,25 pouces, trois disques de 3,5 pouces et trois de 2,5 pouces. La carte graphique ne doit pas excéder 405 mm de long et le ventirad, 175 mm de haut. Quant aux cartes mères, le P10 Flux est compatible avec celles au format ATX, M-ATX, ITX. Enfin, les dimensions du boîtier sont de 477 x 220 x 486 mm, et le poids, de 7,3 kg.

Antec annonce deux ans de garantie mais n’indique pas le tarif.