Apple aura beaucoup de mal à fabriquer un iPhone hors de Chine

Les autorités chinoises entravent les efforts d’Apple pour délocaliser la production d’iPhone en Inde et au Vietnam, forçant les fournisseurs à adopter des stratégies créatives pour contourner les restrictions.

La puissance manufacturière de la Chine explique en partie pourquoi Apple rencontre des difficultés à établir une chaîne d’approvisionnement efficace dans d’autres pays comme l’Inde et le Vietnam. Selon un rapport récent, la firme de Cupertino a tenté de transférer ses équipements de production hors de la région, mais les autorités chinoises ont entravé ces efforts, forçant les partenaires d’Apple à adopter des stratégies créatives pour déplacer ces machines à l’étranger.

Un fournisseur d’Apple a créé une société-écran en Asie du Sud-Est pour acheter des machines de fabrication d’iPhone, qui ont ensuite été envoyées dans une usine en Inde exploitée par Foxconn.

La guerre commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine place Apple dans une position vulnérable. Bien que l’entreprise ait obtenu des exemptions de droits de douane, ces mesures ne sont que temporaires. La nouvelle administration prévoit d’augmenter considérablement les taxes pour la majorité des pays, y compris la Chine. Ces événements contraignent Apple à établir sa chaîne d’approvisionnement à l’étranger. Avec l’Inde produisant environ 20 % des iPhones mondiaux, cette région est idéale pour une expansion.

Les droits de douane, une fois actifs, sont plus bas en Inde que dans d’autres régions, et Apple peut tirer parti des coûts de main-d’œuvre réduits. Cependant, selon Wayne Ma de The Information, les autorités chinoises rendent cette transition difficile. Par exemple, un fournisseur d’équipements d’Apple n’a pas été autorisé à exporter des machines en Inde, nécessaires pour la production d’essai de l’iPhone 17. Le fournisseur a dû faire preuve de créativité pour contourner cet obstacle.

Selon 9to5Mac, le partenaire non nommé d’Apple a créé une société-écran en Asie du Sud-Est pour acheter les machines. Une fois arrivées à destination, elles ont été envoyées directement dans une usine en Inde exploitée par Foxconn. Aucune raison officielle n’a été donnée pour expliquer pourquoi les autorités empêchent l’exportation de ces machines, mais il est probable que ce soit pour renforcer la domination de la Chine sur la chaîne d’approvisionnement mondiale et maintenir la dépendance d’Apple envers le pays.

Bien que la supériorité de la Chine en matière de fabrication, tant en qualité qu’en volume, soit inégalée, les guerres commerciales devraient se poursuivre pendant des années. Apple, prise dans ce conflit, a fait de la diversification rapide vers d’autres régions un objectif prioritaire pour minimiser les pertes et les perturbations des expéditions.