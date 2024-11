Apple vend des pièces détachées pour réparer votre iPhone 16, ce n’est pas une blague !

Apple vient de franchir une étape importante pour les adeptes du “Do It Yourself” (DIY) en mettant à disposition des pièces détachées pour les modèles iPhone 16 et 16 Pro sur son service de réparation en libre-service. Fini les pièces commandées sur des sites chinois avec des parties parfois incompatibles ou de basse qualité. Après la sortie des manuels de réparation officiels en septembre, cette initiative permet désormais aux utilisateurs de réparer eux-mêmes leurs appareils en remplaçant des composants couramment endommagés, tels que les caméras, écrans et vitres arrière.

Un coût intéressant pour les pièces détachées

En achetant directement auprès d’Apple, les utilisateurs peuvent se procurer des pièces authentiques pour leur iPhone sans aucun risque de pièce de basse qualité ou qui ne durerait pas dans le temps. Par exemple, un module de caméra de remplacement coûte 169 dollars pour les iPhone 16 et 16 Plus, et 249 dollars pour les 16 Pro et Pro Max. Les prix pour les écrans varient de 279 dollars à 379 dollars, selon le modèle. Les batteries, l’une des pièces les plus souvent remplacées, sont proposées à 99 dollars, ou à 119 dollars pour les versions Pro. Apple propose également à la location un kit d’outils de réparation spécialisés pour 49 dollars, afin de faciliter l’opération aux utilisateurs qui ne disposeraient pas du matériel adéquat.

Réparer son iPhone devient plus simple

L’expérience de la réparation des iPhone s’est améliorée au fil des années, Apple s’étant engagé à faciliter la réparabilité de ses appareils. En rendant la réparation possible pour ses utilisateurs, Apple répond également aux attentes de ceux qui recherchent une alternative moins coûteuse que les réparations en Apple Store. C’est également une solution nettement plus sûre, permettant aux utilisateurs d’acheter des pièces utilisées par Apple, au lieu des composants tiers, parfois d’une qualité très décevante, voire dont la compatibilité aurait été bloquée par Apple.

L’initiative de mise à disposition de pièces détachées s’inscrit également dans une volonté plus large d’Apple de donner aux utilisateurs plus de liberté concernant la maintenance de leurs appareils. Cette démarche vient en complément des discussions en cours sur les législations de “droit à la réparation”. Malgré une certaine opposition d’Apple à des lois qui limiteraient son contrôle, la marque semble faire un pas en avant pour répondre aux exigences de ses utilisateurs, ce qui est une très bonne chose.

Alors que de plus en plus de pièces détachées certifiées deviennent disponibles, il sera intéressant de voir comment cette initiative influencera les choix de réparation des utilisateurs. Continueront-ils à aller les faire réparer en Apple Store ou la réparation à domicile prendra-t-elle le dessus ?