iPhone 17 : Apple abandonnerait cette technologie pour en limiter le prix

Apple pourrait mettre un coup de frein sur les performances des iPhone en 2025, dans le but de limiter le coût de l’iPhone 17.

Apple aurait décidé de retarder l’utilisation des puces 2 nm de TSMC pour ses modèles d’iPhone 17 Pro, en raison des coûts de production élevés et de la capacité de production limitée. Initialement, ces puces étaient envisagées pour améliorer les performances des iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, mais des rapports récents indiquent que la société a choisi de repousser leur intégration.

La décision d’Apple fait suite à des inquiétudes concernant le coût de fabrication des puces 2 nm et les défis liés à la capacité de production de TSMC. Bien que des essais de production aient été lancés à l’usine de Baoshan à Hsinchu, Taiwan, les résultats se sont avérés décevants. Le taux de rendement des puces est de seulement 60 %, ce qui signifie que près de 40 % des puces produites sont défectueuses. Compte tenu du coût élevé de chaque wafer, estimé à 30 000 dollars, il s’avère que les coûts de production sont trop élevés pour permettre à Apple d’intégrer ces puces dans les modèles à venir. D’autant plus que la nouvelle usine de TSMC en Arizona, produit pour bien plus cher.

En conséquence, la commercialisation des puces 2 nm aurait été repoussée à 2026, avec un lancement prévu pour les modèles d’iPhone 18 Pro. D’ici là, la gamme iPhone 17 devrait continuer d’utiliser les puces 3 nm de TSMC, déjà présentes dans la gamme actuelle d’iPhone 16. Toutefois, les puces 2 nm devraient offrir des gains significatifs en termes de performance et d’efficacité énergétique, avec jusqu’à 15 % de transistors en plus par rapport aux puces 3 nm, sans augmenter la consommation d’énergie.

Bien que cette technologie promette des avancées, Apple semblerait juger que le coût et les difficultés de production à grande échelle rendaient l’intégration des puces 2 nm peu viable à court terme, d’autant plus qu’elle risquerait d’impacter le prix de vente des iPhone. La décision de reporter leur utilisation, si elle est avérée, apparaît donc comme une mesure stratégique pour maintenir l’équilibre entre innovation et rentabilité.