Huawei reprend petit-à-petit du poil de la bête en Chine, plus de smartphones en France ?

Huawei adopte une approche stratégique pour augmenter sa part de marché dans le secteur des smartphones premium en Chine, un domaine où Apple domine depuis plusieurs années. Afin de concurrencer Apple, Huawei a considérablement réduit les prix de plusieurs de ses appareils premium, notamment le Pura 70 Ultra, dans le but de bousculer la position de leader de la marque américaine dans la région.

Le marché des smartphones premium en Chine, défini par les appareils dont le prix dépasse les 600€, voit Huawei et Apple comme les deux principaux constructeurs avec le plus de demande. Selon les parts de marché, Huawei détient 52 % de ce marché, tandis qu’Apple en garde tout de même 33 %. Malgré ces chiffres, la dernière série phare de Huawei, les Mate 70, a peiné à obtenir le même succès que les modèles iPhone d’Apple, malgré des efforts comme le remplacement des anciennes puces par le processeur Kirin 9020.

Pour contrer les efforts d’Apple, qui continue de maintenir sa position de leader avec des réductions régulières sur ses modèles d’iPhone dans le cadre de sa vente du Nouvel An, Huawei offre de grosses promos sur certains de ses appareils premium. En particulier, le Huawei Pura 70 Ultra avec 1 To de stockage est maintenant proposé à une réduction de 18 %, faisant passer son prix de 10 999 yuan (1494 $) à 8 999 yuan (1233 $). La version 512 Go de cet appareil bénéficie également d’une remise de 20 %. Ces réductions suivent déjà une baisse de prix de 1000 yuan (137 $) en été 2024.

Le Mate X5, un modèle pliable de Huawei lancé en septembre 2023, bénéficie également d’une réduction de 19 %, son prix étant désormais de 10 499 yuan (343 $). Bien que le Mate X5 soit un peu daté comparé aux modèles plus récents, il a toutefois été le smartphone pliable le plus populaire en Chine l’année dernière.

Cependant, malgré ces réductions de prix agressives, la série Mate 70 de Huawei ne semble pas avoir rencontré le succès escompté en termes de ventes. Une des raisons possibles pourrait être l’écart de performance entre le processeur Kirin 9020 de Huawei, qui utilise un nœud de 7 nm, et les puces A18 et A18 Pro d’Apple, qui sont basées sur une technologie plus performante de 3 nm. Selon Counterpoint Research, Huawei prévoit de vendre au moins 10 millions d’unités de sa série Mate 70.

Huawei fait face à une concurrence féroce en Chine, avec d’autres grandes marques locales comme Xiaomi, Vivo et Oppo, qui luttent également pour attirer l’attention des consommateurs dans le secteur premium. L’entreprise a également lancé son propre système d’exploitation HarmonyOS, qu’elle espère positionner comme une alternative à Android dans la région. HarmonyOS prend déjà en charge des milliers d’applications, ce qui pourrait séduire les utilisateurs à la recherche d’une alternative à Android ou iOS.

Cependant, Apple demeure une marque solide sur le marché chinois, grâce à ses promotions constantes et à sa position unique en tant que seul grand acteur non-Android disponible pour les consommateurs, à côté des appareils Huawei sous HarmonyOS. La concurrence entre les deux géants technologiques en Chine continue donc de s’intensifier, l’un peut toutefois vendre partout dans le monde, l’autre, avec difficulté.

Huawei continue de proposer des smartphones en Chine, mais en France, il est vrai que l’on n’a pas eu de nouveautés depuis le Pura 70. Aucun smartphone de série Mate n’a encore été annoncé, le fabricant s’est focalisé sur les wearables et les tablettes.