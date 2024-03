Les iPad Pro OLED pourraient être en retard, leur développement complexe pose problème

La prochaine génération d’iPad Pro n’est certes plus très loin, mais elle pourrait être en retard. Ces tablettes Apple devant être équipées de tout nouveaux écrans OLED semblent, en effet, rencontrer quelques problèmes liés à leur construction.

iPad Pro M2 ©Abhijeet Wankhade via Unsplash

Il est temps pour Apple de rafraîchir sa gamme d’iPad Pro, la sixième génération datant de 2022. Pour ce faire, l’entreprise voit grand et devrait enfin passer à la technologie OLED pour ses écrans. Ces iPad Pro seraient également équipés de la puce M3 d’Apple, comme les MacBook Air et Pro.

Malheureusement, si ces tablettes étaient prévues d’ici fin mars, de nombreux aléas rencontrés par la firme à la pomme croquée pourraient repousser leur sortie. Entre les problèmes d’approvisionnement pouvant créer une pénurie et la complexité de leur fabrication, la date de sortie des iPad Pro OLED serait désormais attendue pour mai 2024.

Ces informations provenant de Bloomberg et l’analyste Mark Gurman suggèrent donc qu’Apple prendrait un peu de retard. Alors qu’ils auraient pu être annoncés officiellement en avril, ces nouveaux modèles d’iPad seraient donc repoussés au mois suivant, juste avant le WWDC de juin 2024.

L’OLED des iPad Pro donne du mal à Apple ?

D’après Gurman, la confection de cette nouvelle génération serait plus compliquée que prévue. Il semblerait, en effet, que pour ces iPad Pro OLED, Apple soit parti de zéro. Logiquement cela aurait rallongé le temps de développement des machines. De plus, Apple serait en train de terminer le logiciel des tablettes. Ce pourrait être une raison supposée du retard des iPad Pro.

De plus, c’est également la première fois qu’Apple s’attaque à l’OLED sur ses tablettes, ce qui rend la tâche encore plus complexe. De plus, les problèmes d’approvisionnement, même s’ils semblent réglés, auront certainement handicapé la firme de Cupertino.

© Apple

En effet, Apple souhaite proposer deux modèles de l’iPad Pro OLED, une version 11 pouces et 13 pouces. Malheureusement, les retards pris par les premiers ont probablement retardé l’ensemble de la gamme de tablettes d’Apple.

Évidemment, ces retards devraient également impacter l’hypothétique iPad Pro de 14,1 pouces. Bien que lui ne soit pas équipé de l’OLED, si Apple souhaite commercialiser les trois modèles en même temps, lui aussi devrait prendre du retard.

Les iPad Pro OLED seront chers mais pas trop

Une bonne nouvelle persiste malgré tout cela : les iPad Pro OLED pourraient être moins chers que prévu. Un saut générationnel est régulièrement synonyme d’augmentation des prix. Heureusement, il semblerait que celle des nouvelles tablettes ne soit que minime et ne représente qu’une centaine d’euros.

Cela placerait ces nouveaux modèles aux alentours de 1600 dollars pour les versions les plus onéreuses. Cela reste cher, mais les produits Apple ne sont pas connus pour être particulièrement abordables. Par exemple, l’iPad Pro M2 de 13 pouces est vendu actuellement au prix de 1469 euros.

Il faut espérer que ces informations sur le prix s’avèrent exactes. L’intégration de l’OLED et de la puce M3 pourrait être une justification suffisante pour Apple d’augmenter ses prix de manière drastique.

Les iPad Pro équipés d’écrans OLED prévus pour fin mars seraient en retard en raison de problèmes de fabrication.

Leur construction donnerait du fil à retordre à Apple, qui aurait repoussé leur lancement à mai 2024.

De plus, le logiciel des iPad Pro ne serait pas terminé, ce qui pourrait être une des causes de leur retard.

Source : Bloomberg