Apple changerait enfin le look de ce produit pour supprimer son défaut majeur

Depuis son lancement, la Magic Mouse d’Apple a fait l’objet de critiques, notamment en raison de son port de recharge situé sous l’accessoire, rendant impossible son utilisation pendant qu’elle est en charge. Selon un nouveau rapport, Apple travaillerait sur une version redessinée de sa souris, corrigeant ce problème qui perdure depuis des années. Cette nouvelle Magic Mouse pourrait voir le jour dans les 12 à 18 mois à venir, autrement dit, pas tout de suite !

Un redesign attendu depuis des années

Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, indique qu’Apple s’emploie à une « refonte complète » de la Magic Mouse. Ce nouveau modèle, conçu pour être mieux adapté à l’époque actuelle, pourrait être présenté entre la fin de 2025 et le premier semestre 2026. Bien que les détails précis sur le design de cette nouvelle version ne soient pas encore connus, il est probable qu’Apple s’inspire de modèles concurrents, comme la Logitech MX Master 3S, pour proposer une souris plus ergonomique et confortable.

Depuis son lancement en 2009, la Magic Mouse n’a pas connu de modifications majeures. Toutefois, certaines améliorations notables ont été apportées : passage des piles AA à une batterie rechargeable et disponibilité de nouvelles options de couleurs lors du lancement de l’iMac 24 pouces en 2021. Plus récemment, en 2023, Apple a adopté un port USB-C pour sa souris dans le cadre de la transition générale de ses produits vers ce standard, mais sans modifier la position controversée du port de recharge.

La Magic Mouse est toujours critiquée

Selon Gurman, Apple cherche à créer une souris « plus pertinente » tout en répondant aux critiques historiques, notamment celle liée au port de recharge. La future Magic Mouse devrait ainsi bénéficier d’un design totalement révisé, incluant une meilleure ergonomie et une expérience utilisateur améliorée. Ces changements pourraient s’accompagner d’une hausse de prix, et il n’est pas exclu qu’Apple introduise une version « Pro » de son accessoire.

Apple semble rester fidèle à son approche visant à préserver l’esthétique et l’expérience utilisateur de ses produits. La position actuelle du port de recharge, bien que largement critiquée, résulte de cette philosophie. Toutefois, la refonte en cours pourrait marquer un tournant, en conciliant design élégant et fonctionnel, ce qui ne serait pas un mal.