Apple corrige discrètement les rayures sur les iPhone 17 Pro en magasin

Apple corrige discrètement les rayures apparues sur les iPhone 17 Pro en magasin en modifiant les supports d’exposition et en renforçant les protocoles de nettoyage, afin de préserver l’image de robustesse du produit.

Depuis le lancement des iPhone 17 Pro, certains clients ont remarqué la présence de micro-rayures sur les modèles d’exposition dans les Apple Stores. Ces traces, visibles sur l’écran et autour du module photo, ont rapidement suscité des interrogations quant à la résistance réelle du nouvel appareil, pourtant présenté comme le plus robuste à ce jour.

Contrairement aux premières craintes, ces imperfections ne reflètent pas une fragilité accrue du produit, mais résultent plutôt des conditions d’exposition en boutique. Les supports de démonstration, utilisés quotidiennement par les clients, finissent par laisser des marques sur les surfaces en verre et en aluminium des téléphones, notamment lors des manipulations répétées.

Des mesures correctives discrètes mais efficaces

Apple a réagi en apportant des modifications à ses présentoirs. Les supports MagSafe sont désormais équipés d’anneaux en silicone, réduisant ainsi les frottements entre le métal du chargeur et la coque de l’iPhone. Par ailleurs, le personnel des Apple Stores a reçu de nouvelles consignes de nettoyage, incluant l’utilisation d’une solution spécifique à base de sel, conçue pour éliminer les résidus et préserver l’aspect neuf des appareils.

Ces ajustements, bien que discrets, jouent un rôle clé dans l’expérience client. En maintenant les modèles d’exposition dans un état irréprochable, Apple évite que des détails visuels ne faussent la perception de la qualité du produit. Une première impression soignée reste en effet déterminante pour des acheteurs prêts à investir plus de mille euros dans un smartphone.

Apple soigne son image de marque

Pour de nombreux utilisateurs, le passage à un nouvel iPhone représente un choix mûrement réfléchi, d’autant plus lorsque certains envisagent de conserver leur iPhone 16 Pro une année supplémentaire. Dans ce contexte, la présentation des appareils en magasin devient un élément stratégique, capable d’influencer la décision d’achat. Ces mesures correctives, bien que mineures, illustrent l’attention portée par Apple à chaque détail, même les plus infimes, pour garantir une expérience utilisateur impeccable.