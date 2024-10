Apple M4 : tous les modèles de la puce se dévoilent en détail, les futurs Mac bientôt prêts

Un analyste détaille les différents modèles de la puce M4 prévus pour le Mac mini restylé, les MacBook Pro et l’iMac 24 pouces.

Selon un Mark Gurman, analyste pour Bloomberg, Apple prévoit de lancer les modèles de sa puce M4 sur les MacBook Pro et Mac mini le 1er novembre, soit un peu plus tard que prévu initialement. La société ne se contentera pas de présenter les nouveaux MacBook et Mac mini, elle prévoit également de dévoiler un nouvel iMac M4. L’analyste a partagé la liste des configurations dans lesquelles chaque machine sera disponible.

Mark Gurman partage dans sa dernière newsletter “Power On” tous les Macs que l’entreprise va présenter avec différentes options de configuration. Si vous avez l’intention d’acheter un nouveau Mac, vous saurez alors ce qu’il vous faut.

Les modèles de Mac qu’Apple devrait présenter

Tout d’abord, le MacBook Pro 14 pouces sera disponible avec la puce M4 standard. En plus de ça, les modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces, plus haut de gamme, seront disponibles dans les configurations M4 Pro et M4 Max. La société réservera les puces M4 Ultra à ses modèles haut de gamme Mac Studio et Mac Pro, qui pourraient être annoncés l’année prochaine.

Outre les MacBook Pro, l’analyste affirme également que le Mac mini sera disponible avec les puces M4 et M4 Pro, offrant ainsi aux utilisateurs davantage d’options en fonction de la puissance dont ils ont besoin. Enfin, Apple annoncerait également le nouvel iMac de 24 pouces équipé d’une puce M4, qui est l’un des appareils les plus attendus de cette année.

De nouveaux iPad, iPhone et MacBook Air

Outre les nouveaux Mac, Apple devrait également annoncer l’iPad mini 7 qui sera équipé de la nouvelle puce A18, contre l’A15 Bionic pour l’actuel modèle. L’analyste a également donné des détails sur la prochaine gamme MacBook Air, qui sera également équipée de la nouvelle puce M4. Les nouveaux MacBook Air devraient être annoncée au printemps 2025, en même temps que l’iPhone SE 4 et les nouveaux modèles d’iPad Air dotés de composants améliorés.

À l’instar de la gamme MacBook Pro, la gamme « Air » ne présentera aucun changement de design, mais Apple pourrait proposer quelques variations internes, telles que des mises à niveau de la connectivité, avec de l’USB 4 pourquoi pas. Il a également été rapporté que les nouveaux Mac et l’iPad mini 7 seraient annoncés par le biais d’un communiqué de presse, ce qui prouve que les machines ne seront livrées qu’avec des mises à niveau internes assez mineures, rien de révolutionnaire pour ces nouveaux produits.