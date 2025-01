L’iPad Air pourrait être équipé de la puce M3, réservant la M4 pour les modèles iPad Pro

Apple préparerait une nouvelle génération d’iPad Air, dotée d’une mise à niveau significative de son processeur. Selon une fuite récente, cette gamme serait équipée de la puce M3 d’Apple, tandis que les modèles iPad Pro conserveraient l’exclusivité de la puce M4. Cette stratégie viserait à maintenir une distinction claire en termes de performances entre les deux gammes. Cependant, le design des nouveaux iPad Air resterait identique à celui de la version actuelle.

Une différenciation basée sur la puce

Traditionnellement, les iPad Air et iPad Pro ont parfois partagé la même puce, mais cette situation n’a duré que sur de courtes périodes. Actuellement, les iPad Pro ont déjà adopté la puce M4, tandis que l’iPad Air s’appuie sur la puce M2. La transition vers la puce M3 permettrait à Apple de moderniser la gamme Air tout en évitant de réduire l’écart de performances avec les modèles Pro, qui bénéficient de fonctionnalités premium et d’un positionnement tarifaire plus élevé.

Fuite sur les caractéristiques des iPad Air

Le leaker Evan Blass a récemment révélé des détails sur les prochains modèles d’iPad Air de 11 et 13 pouces, qui incluraient tous deux la puce M3. Il a également mentionné l’iPad d’entrée de gamme, précédemment annoncé comme étant équipé d’une puce A17 Pro. Si cette information est confirmée, cela marquerait une volonté d’Apple de généraliser l’intégration de ses technologies avancées à l’ensemble de sa gamme de tablettes.

Blass aurait partagé une image montrant des lignes de code faisant référence aux nouveaux modèles d’iPad. Bien que la source exacte de ces informations reste inconnue, ce leaker est réputé pour la fiabilité de ses prédictions concernant les produits Apple.

Des contraintes de production en jeu

La décision d’Apple de ne pas équiper l’iPad Air de la puce M4 pourrait être influencée par des contraintes liées au processus de fabrication. La puce M4, produite avec la technologie 3 nm de TSMC (processus N3B), est soumise à des rendements limités, ce qui pourrait inciter la marque à réserver cette technologie à ses modèles les plus haut de gamme.

Une annonce potentielle au printemps

Selon les rumeurs, Apple pourrait annoncer ces nouveaux modèles au printemps, potentiellement en avril. Cette annonce pourrait inclure également d’autres produits, tels que l’iPhone SE 4. Toutefois, aucune information précise n’a été confirmée à ce sujet.

Ce choix d’Apple soulève une question intéressante : la marque doit-elle équiper l’iPad Air de la même puce que l’iPad Pro, ou préserver une distinction nette entre les gammes pour mieux cibler différents segments de marché ? Si ce positionnement permet d’éviter une concurrence interne, il reste à voir comment il sera accueilli par les utilisateurs.