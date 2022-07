Quelques vidéos de démontage du MacBook Air M2

Un petit ordinateur refroidi de manière passive et armé du nouveau SoC M2.

À 1500 euros minimum l’ordinateur, vous aurez peut-être un peu de scrupule à démonter votre MacBook Air M2. Heureusement, la machine d’Apple étant disponible depuis quelques jours, des chaînes YouTube proposent des vidéos montrant l’opération. En voici deux.

La première compare notamment certains composants avec ceux présents dans le MacBook Air de première génération. Ces deux ordinateurs ont la particularité d’être refroidis de manière passive. À l’instar du MacBook Pro M2, dont vous pouvez également visionner une vidéo du démontage en fin d’article, les changements entre les modèles armés de puces M1 et M2 sont assez légers. Hormis la nouvelle position des haut-parleurs, dans l’ensemble, la disposition ne change pas beaucoup : la carte mère est toujours positionnée dans la partie arrière du PC, tandis que la batterie se trouve pas loin du trackpad. Cependant, il semble qu’Apple ait facilité le changement de certains composants.

La M2 d’Apple se distingue dans Geekbench : un score GPU en nette hausse

Une seule puce de 256 Go

Ces deux démontages confirment en revanche la présence d’une seule puce NAND de 256 Go, là où le MacBook Air M1 offrant la même capacité de stockage embarque deux puces de 128 Go. L’utilisation d’une paire de puces peut améliorer les vitesses de lecture / écriture, d’où les débits moindres mesurés pour le modèle 256 Go dans certains tests.