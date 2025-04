iPadOS 19 : Une révolution en vue pour les prochaines tablettes d’Apple

iPadOS 19 devrait introduire une refonte majeure pour améliorer la productivité et offrir une expérience similaire à macOS, répondant ainsi aux demandes des utilisateurs avancés, avec des annonces attendues lors de la WWDC 2025.

Apple a toujours doté ses iPad d’un matériel performant, comparable à celui de ses Mac, pour rester compétitif. Cependant, le logiciel a souvent été en retard, les versions précédentes d’iPadOS manquant de fonctionnalités permettant d’exploiter pleinement les capacités des tablettes. Selon un récent rapport, Apple va remédier à cela avec iPadOS 19, qui proposera une refonte majeure pour aligner l’expérience utilisateur sur celle de macOS.

Amélioration de la productivité et du design

La mise à jour à venir d’iPadOS 19 vise à améliorer la productivité, offrant ainsi aux propriétaires d’iPad davantage de raisons de passer à des modèles plus récents. Dans sa dernière newsletter ‘Power On’, Mark Gurman de Bloomberg a souligné qu’Apple allait revoir iPadOS 19 pour améliorer la productivité, la gestion du multitâche et des fenêtres d’application. Ces changements visent à faire fonctionner l’iPad davantage comme un Mac, répondant ainsi aux demandes des utilisateurs avancés pour une expérience tablette plus performante.

Au fil des ans, Apple a introduit la prise en charge du clavier et de la souris, ainsi que la possibilité de transférer des données via des périphériques de stockage externes comme les SSD portables. Cependant, le besoin de fonctionnalités plus substantielles pour faire de l’iPad un véritable substitut d’ordinateur portable s’est fait sentir. Les changements à venir dans iPadOS 19 devraient combler cette lacune, bien que les détails spécifiques sur les nouvelles fonctionnalités restent flous.

Impact potentiel sur les ventes de produits

Bien que les similitudes entre iPadOS 19 et macOS puissent améliorer l’expérience utilisateur, il existe un risque que trop de chevauchement incite les clients à choisir un appareil plutôt qu’un autre, affectant potentiellement les ventes. Apple devra équilibrer ces similitudes pour s’assurer que les deux gammes de produits restent attrayantes pour les consommateurs.

Annonces anticipées

Des informations supplémentaires sur iPadOS 19 devraient être révélées lors du discours d’ouverture de l’WWDC 2025 d’Apple, prévu pour le 9 juin. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur les fonctionnalités et améliorations à venir dans iPadOS 19.