Apple suspend temporairement ces fonctionnalités dans iOS 18.3 pour améliorer leur fiabilité

Apple prévoit de déployer iOS 18.3 dans les jours à venir, une mise à jour qui introduira de nouvelles fonctionnalités pour l’appareil photo, des améliorations liées à l’intelligence artificielle, ainsi que des corrections de bugs. Cependant, cette version se distingue par une décision inhabituelle : la suppression temporaire d’une fonctionnalité existante, les résumés de notifications, pour certaines catégories d’applications. Cette décision vise à résoudre les problèmes de fiabilité rencontrés par cette fonctionnalité.

Suspension des résumés de notifications

Introduits en octobre dernier avec iOS 18.1, les résumés de notifications font partie des outils intégrés à l’intelligence artificielle d’Apple. Leur objectif est de fournir des synthèses plus concises et plus informatives des notifications, permettant ainsi aux utilisateurs de traiter l’information plus efficacement.

Toutefois, cette fonctionnalité a rapidement suscité des critiques. Bien qu’utile, elle a parfois affiché des erreurs factuelles. Ce problème est particulièrement problématique dans les domaines sensibles tels que l’actualité et le divertissement, où la précision de l’information est cruciale. Ces limites sont attribuées à l’état encore expérimental de l’intelligence artificielle d’Apple.

Changements apportés par iOS 18.3

Avec iOS 18.3, Apple a pris des mesures pour améliorer la transparence et la précision des résumés de notifications. Voici les principales modifications :

Mise en forme du texte des résumés générés par l’IA : Le texte sera désormais affiché en italique pour indiquer clairement qu’il s’agit d’un résumé généré par l’intelligence artificielle.

: Le texte sera désormais affiché en italique pour indiquer clairement qu’il s’agit d’un résumé généré par l’intelligence artificielle. Option de désactivation simplifiée : Les utilisateurs pourront désactiver les résumés pour une application directement depuis une notification, en glissant vers la gauche et en sélectionnant l’option “Désactiver les résumés”.

: Les utilisateurs pourront désactiver les résumés pour une application directement depuis une notification, en glissant vers la gauche et en sélectionnant l’option “Désactiver les résumés”. Mise en garde renforcée : Apple ajoutera des messages indiquant explicitement que la fonctionnalité est en phase bêta et peut contenir des erreurs.

Le changement le plus notable est cependant la désactivation temporaire des résumés pour les applications de catégories Actualités et Divertissement. Dans iOS 18.3, ces applications afficheront la mention « Temporairement indisponible » dans leurs paramètres de résumés de notifications. Apple prévoit de réactiver cette fonctionnalité dans une future mise à jour après avoir effectué des ajustements pour garantir une meilleure précision.

Pourquoi cette décision ?

Les notifications des applications d’actualité posent un défi particulier : elles consistent souvent en un résumé d’un titre, ce qui les rend encore plus délicates à condenser sans perte de précision ou sans introduire d’erreurs. En suspendant temporairement cette fonctionnalité pour ces catégories d’applications, Apple s’accorde le temps nécessaire pour affiner son IA et éviter d’induire les utilisateurs en erreur.

La décision d’Apple de suspendre les résumés de notifications pour certaines applications reflète une approche responsable et axée sur l’amélioration de la fiabilité de ses fonctionnalités. Bien que cela puisse décevoir certains utilisateurs, cette mesure vise à garantir une expérience plus précise et fiable à long terme.

Les utilisateurs pourront toujours profiter des autres fonctionnalités d’iOS 18.3, tout en attendant des mises à jour futures qui réintroduiront les résumés avec une meilleure performance.