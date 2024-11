iOS 18.2 bêta 4 apporte ces nouveautés que l’on attendait depuis longtemps

Apple a publié iOS 18.2 beta 4 pour les développeurs. Mais comme Apple ne facture plus la redevance d’autrefois qui obligeait les développeurs à payer 99€ par an, vous pouvez l’installer sur n’importe quel smartphone. Avec les nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence présentes dans la version bêta d’iOS 18.2, seuls les détenteurs de l’iPhone 15 Pro, de l’iPhone 15 Pro Max ou de l’un des quatre nouveaux modèles d’iPhone 16 sont concernés par cette mise à jour bêta. En effet, ce sont les seuls iPhone qui prennent en charge l’IA d’Apple.

Apple a commencé à publier Apple Intelligence avec la version bêta d’iOS 18.1 et la version stable de la même version. La version bêta d’iOS 18.2 comprend l’intégration de ChatGPT avec Siri. Si vous posez à Siri une question à laquelle l’assistant numérique ne peut pas répondre, vous verrez apparaître en haut de votre écran une case demandant si l’assistant peut utiliser ChatGPT pour vous proposer une réponse. L’autre option consiste à laisser Siri chercher la réponse sur le web.

Image : PhoneArena

La version bêta d’iOS 18.2 comprend également un générateur d’image qui permettent de créer une animation ou illustration. Tapez une description de l’image que vous souhaitez créer et vous obtiendrez un résultat pertinent. À ce stade toutefois, la fonctionnalité se montre assez peu convaincante, compte tenu de ce que l’on peut faire avec d’autres générateurs d’images d’IA. L’autre élément majeur de l’Apple Intelligence que l’on trouve dans la version bêta d’iOS 18.2 est le Genmoji.

Image : PhoneArena

Si vous possédez un iPhone 16, Visual Intelligence est similaire à Google Lens : vous pouvez prendre une photo et, grâce au contrôle de l’appareil photo, vous pouvez obtenir plus d’informations sur l’objet que vous avez photographié. À propos du contrôle de l’appareil photo, la version bêta précédente a ajouté une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’ouvrir l’application Appareil photo même si leur écran est éteint. Et si vous tapez sur une vidéo dans l’app Photos, elle ne fera plus automatiquement un zoom avant ou arrière.

Pour installer iOS 18.2 bêta 4 sur votre iPhone, commencez par sauvegarder votre téléphone. Ensuite, vous pouvez aller dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle et suivre les instructions. La version stable d’iOS 18.2 devrait être disponible le mois prochain. On rappelle que pour l’instant, les fonctionnalités Apple Intelligence ne sont pas encore disponible en France. Cela devrait toutefois arriver prochainement. Si vous souhaitez en profiter, passez Siri en anglais sur votre iPhone.