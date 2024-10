Apple Intelligence : la date de disponibilité en France enfin connue, c’est pas pour tout de suite

On connaît enfin la date de disponibilité d’Apple Intelligence en Europe et en France. Disponible au Royaume-Uni et au Canada notamment fin 2024, il nous faudra encore attendre un peu.

Apple continue d’innover et vient de lancer officiellement sa technologie Apple Intelligence aux États-Unis, une étape importante pour intégrer pleinement l’intelligence artificielle dans ses produits. Les utilisateurs d’iPhone et d’iPad en Europe pourront quant à eux accéder à ces nouvelles fonctionnalités à partir d’avril, selon une publication de l’équipe Apple en Irlande.

Les fonctionnalités d’Apple Intelligence

À son arrivée en Europe, Apple Intelligence proposera de nombreuses fonctionnalités clés, dont :

Writing Tools : des outils d’écriture avancés pour assister les utilisateurs dans la rédaction, avec des suggestions adaptées au contexte.

: des outils d’écriture avancés pour assister les utilisateurs dans la rédaction, avec des suggestions adaptées au contexte. Genmoji : une fonctionnalité permettant de créer des emojis personnalisés et animés basés sur les traits de chaque utilisateur.

: une fonctionnalité permettant de créer des emojis personnalisés et animés basés sur les traits de chaque utilisateur. Siri repensé : l’assistant vocal bénéficie d’une meilleure compréhension linguistique pour des interactions plus fluides et naturelles.

: l’assistant vocal bénéficie d’une meilleure compréhension linguistique pour des interactions plus fluides et naturelles. Intégration de ChatGPT : pour une expérience conversationnelle enrichie, Apple intégrera ChatGPT, un modèle de langage développé pour offrir des réponses pertinentes et dynamiques.

Ces nouveautés témoignent de l’effort d’Apple pour intégrer une IA intuitive et performante dans ses appareils, offrant une expérience utilisateur à la fois plus personnalisée et plus intelligente.

Tester les nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence

Pour les utilisateurs européens qui souhaitent tester Apple Intelligence en avant-première, Apple propose d’ores et déjà une première version des outils d’écriture assistés par IA, des améliorations de Siri, ainsi qu’un résumé des e-mails dans l’application Mail, disponibles sur Mac grâce à la mise à jour macOS Sequoia 15.1. Cette version inaugurale permet aux utilisateurs de découvrir certaines des fonctionnalités avant le lancement sur iPhone et iPad.

Le Royaume-Uni aura droit à Apple Intelligence fin 2024

En décembre, Apple Intelligence sera aussi déployé en anglais localisé dans plusieurs pays anglophones dont l’Australie, le Canada, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni. Ces nouvelles fonctionnalités devraient être incluses dans la version iOS 18.2, qui apportera également d’autres améliorations, notamment une mise à niveau de Siri avec ChatGPT.