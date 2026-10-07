Après The Social Network, Aaron Sorkin s’attaque aux scandales de Facebook dans un nouveau film

Seize ans après The Social Network, Aaron Sorkin revient sur Facebook avec un film beaucoup plus sombre. The Social Reckoning raconte comment des documents internes et une lanceuse d’alerte ont mis au jour ce que Meta savait des effets de ses plateformes.

Le long-métrage “The Social Reckoning”, réalisé et écrit par Aaron Sorkin, n’est pas une suite directe à “The Social Network”. Le film s’inspire plutôt de “Tous les hommes du président” en suivant l’investigation menée par le Wall Street Journal sur Facebook. Cette enquête a abouti à la série gagnante du prix Pulitzer en 2022, intitulée “The Facebook Files”, qui a révélé que l’entreprise avait connaissance des effets négatifs d’Instagram sur la santé mentale des adolescentes et que son algorithme orientait les utilisateurs vers des contenus extrémistes.

Bien que le film ne possède pas la direction affûtée ou la bande sonore mémorable de “The Social Network”, Sorkin parvient à valoriser le journalisme traditionnel tout en mettant en lumière les problèmes éthiques profonds de Facebook. Son timing coïncide avec les nouveaux projets de Meta, qui cherche à élargir son emprise avec son assistant IA Muse et des lunettes de surveillance, tandis que l’entreprise risque une amende de 40 milliards de dollars suite à ses mensonges concernant le scandale Cambridge Analytica.

Une rencontre déterminante

Le film suit Jeff Horowitz, un journaliste d’investigation incarné par Jeremy Allen White, qui possède peu d’expérience technologique mais une volonté farouche de comprendre les rouages de Facebook. Il entre en contact avec Frances Haugen, jouée par Mikey Madison, une ingénieure travaillant pour l’équipe Civic Integrity de Facebook. Haugen découvre que le réseau social a contribué à radicaliser une amie progressiste en la transformant en suprémaciste blanche.

Bien qu’elle croit initialement à la mission de l’industrie technologique de connecter le monde, Haugen devient progressivement désabusée en constatant que cette mission s’oriente uniquement vers l’engagement, quel qu’en soit le coût.

En réalité, Haugen a fourni les documents à l’origine de “The Facebook Files” et a bénéficié du statut de lanceur d’alerte. Elle a témoigné devant une commission du Congrès en 2021, déclarant : “Les choix effectués au sein de Facebook sont désastreux pour nos enfants, notre sécurité publique, notre vie privée et pour notre démocratie.”

Mark Zuckerberg transformé

Le film alterne entre les débuts de l’enquête du WSJ et 2021, lors de la préparation de Zuckerberg, désormais incarné par Jeremy Strong, à un nouveau questionnaire au Congrès. Le jeune Zuckerberg insécure de la fin de “The Social Network” a disparu. Il s’est transformé en automate sans expression, se présentant comme un “absolutiste de la liberté d’expression” refusant de reconnaître les préjudices causés par sa plateforme.

Dans une scène importante, aussi mentionnée dans “The Facebook Files”, Zuckerberg accorde à peine quelques minutes à l’équipe de Civic Integrity pour présenter ses découvertes sur la réduction drastique de la désinformation. Il ignore leur analyse sans hésitation, car la mettre en œuvre entraînerait une légère diminution de l’engagement utilisateur.

Le film contraste cette époque avec la version plus actuelle de Zuckerberg, qui s’est affiché dans des vêtements de luxe et a cessé de s’excuser pour les débâcles de Facebook. C’est lui qui a décidé de ne pas mettre en place de vérifications de faits internes sur ses plateformes et qui s’est à plusieurs reprises humilié face à l’administration actuelle.

L’interdiction de Trump

“The Social Reckoning” culmine avec l’émeute du Capitole du 6 janvier et la décision réticente de Zuckerberg de bannir les comptes Facebook de Trump. Meta a versé l’année dernière 25 millions de dollars à Trump pour régler une action en justice relative à cette interdiction.

Le film n’aura probablement pas l’impact culturel de “The Social Network”, qui avait capturé l’enthousiasme des débuts des réseaux sociaux. Néanmoins, il rappelle que Meta a déployé des efforts considérables pour maximiser la croissance et l’engagement, quelles qu’en soient les conséquences pour ses utilisateurs. Au-delà des amendes occasionnelles, l’entreprise n’a guère souffert de ces révélations.