ASRock dévoile le Jupiter X300, un mini-PC au socket AM4

Après les Mars 4000U, des PC de seulement 26 mm d’épaisseur, et les iBox-V200, des mini-PC passifs, ASRock présente un nouveau mini-PC, le Jupiter X300. Dans un boîtier de seulement 178 x 178 x 34 mm, soit un volume de tout juste 1 litre, il peut embarquer un processeur AMD Ryzen 4000G et jusqu’à 64 Go de mémoire DDR4-3200.



Il y a également un emplacement pour un SSD M.2 PCIe Gen3 x4 (2280) ainsi qu’un SSD SATA de 2,5 pouces. La machine propose aussi un emplacement pour carte Wi-Fi M.2 Type 2230.

Voici le Chuwi, un mini-PC 4K de seulement 0,16 litre !

APU Ryzen 4000 ou Ryzen 3000

La carte mère est au format propriétaire 170 x 170 mm. Sur chipset AMD X300, elle peut accueillir un APU Renoir (Ryzen 4000) ou un APU Picasso (Ryzen 3000) dont le TDP n’excède pas 65 W.

En ce qui concerne la connectique, l’ASRock Jupiter X300 propose notamment un port HDMI ([email protected]), un DisplayPort ([email protected]), un D-Sub, un port RJ45 Gigabit. ASRock mentionne 8 ports USB (2 x USB 3.2 Gen1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A en façade ; 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 2 x USB 2.0 à l’arrière) ; par conséquent la société a probablement ajouté un contrôleur USB supplémentaire, le chipset X300 étant limité à 4 ports USB de base. Enfin, en bonus, un petit haut-parleur de 2 W est présent.

Notez que la machine ne bénéficie pas d’un refroidissement passif mais bien actif.