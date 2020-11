ASRock lance les Mars 4000U, des PC de seulement 26 mm d’épaisseur

ASRock est décidément très prolifique en ce moment. L’entreprise, qui a récemment conçu une carte mère ‘Deep’ Mini-ITX et dévoilé ses iBox-V200, des mini-PC passifs, lance aussi de nouveaux PC ultra-compacts, les Mars 4000U. Ces minuscules machines au format UCFF mesurent seulement 26 mm d’épaisseur. Les dimensions totales du châssis sont de 194 x 150 x 26 mm, ce qui donne un volume de ,074 litre. Ces Mars 4000U embarquent des APU AMD Ryzen 4000U.

ASRock propose le Mars 4800U, armé d’une puce Ryzen 7 4800U (8 cœurs / 16 threads), le Mars 5 4500U avec un Ryzen 5 4500U (6 cœurs / 6 threads) et le Mars 3 4300U avec un Ryzen 3 4300U (4 cœurs / 4 threads). Pour installer un Ryzen 7 4700U ou un Ryzen 5 4600U, l’entreprise propose également une version avec une carte mère FP6D4-P1.

Deux emplacements mémoire, jusqu’à 64 Go

Ces PC possèdent deux slots SO-DIMM ; ainsi, ils peuvent accueillir jusqu’à 64 Go de RAM DDR4. Pour le stockage, ils offrent un emplacement Ultra M.2 PCIe Gen3 x4, un SATA III en 2,5 pouces et un lecteur de carte SD. La connectique se compose d’un port HDMI et d’un D-Sub, d’un port USB 3.2 Gen1 Type-C, de quatre ports USB 3.2 Gen1 Type-A et deux ports USB 2.0 ; un port RJ45 Gigabit LAN est aussi présent. Enfin l’alimentation du système s’effectue via un bloc externe de 65W.

Malheureusement, ASRock ne précise pas les tarifs.