ASRock propose les iBox-V200, des mini-PC passifs armés de SoC Ryzen Embedded V2000

Lors de la présentation de ses SoC Ryzen Embedded V2000 en début de semaine dernière, AMD a mentionné leur intégration dans des mini-PC d’ASRock Industrial. Voici donc les iBox-V2000, de petites machines refroidies de manière passive. Chaque iBox-V2000 mesure 71,8 x 109,45 x 50,05 mm et pèse 1,6 kg.

La gamme se résume pour l’instant à deux références, l’iBox-V2000V et l’iBox-V2000M : la première embarque un SoC Ryzen Embedded V2516, un 6 cœurs / 12 threads qui a une fréquence de base de 2,1 GHz et une fréquence Boost de 3,95 GHz ; la seconde, un SoC Ryzen Embedded V2718, un 8 cœurs / 16 threads qui atteint une fréquence de base de 1,7 GHz et une fréquence Boost de 4,15 GHz. Les deux puces sont donc les variantes 10-25 W de la série Ryzen V2000, ce qui permet à ces iBox-V2000 d’être refroidis de manière entièrement passive simplement via des radiateurs en aluminium.

Jusqu’à 64 Go de mémoire DDR4-3200

Pour la mémoire, les systèmes proposent deux slots SO-DIMM. Chacun est capable d’accueillir jusqu’à 32 Go de DDR4-3200, ce qui donne 64 Go pour l’ensemble de la configuration. En matière de stockage, il y a un slot M.2 2242/2260/2280 en PCIe x4 et un port SATA3. Niveau connectique, ces iBox-V2000 proposent deux ports Ethernet, un GbE, un 2,5 GbE ; pour le Wi-Fi, il faut passer par un adapteur M.2. À ceci s’ajoutent un port HDMI 2.0a, un DisplayPort 1.2a, deux USB 3.2 Gen2 qui prennent en charge le DP 1.4, deux ports USB 3.2 Gen2 Type A, deux USB 2.0. Enfin, une alimentation externe en 19V/90W se charge de fournir l’énergie nécessaire à la machine.

En plus des iBox-V2000, ASRock propose des cartes mères 4X4-V2000M et 4X4-V2000V. Les tarifs restent inconnus.

Source : ASRock