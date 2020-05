ASRock dévoile sa carte mère Z490 Aqua

Une carte watercoolée en seulement 999 exemplaires, avec comme devise : « Be Aqua, Be Cool ».

Dans les prochaines semaines, Intel mettra en vente ses processeurs de bureau de 10e génération, les Comet Lake-S. Pour accompagner leur sortie, les fabricants proposeront des cartes mères sur chipset Z490 avec socket LGA1200. Il y a pléthore de modèles, et parmi eux, une Z490 Aqua signée ASRock, entièrement watercoolée.

On est guère surpris, puisque la marque proposait une carte similaire pour AMD, avec l’ASRock X570 Aqua. D’ailleurs, celle-ci a permis de casser plusieurs records en overclocking. ASRock limite la production de cette Z490 Aqua à seulement 999 exemplaires. Celle-ci s’appuie sur une alimentation en 16 phases 90 A. Les VRM et le chipset bénéficient d’un refroidissement par liquide. La devise : « Be Aqua, Be Cool ». Nous voilà prévenus !

Overclocker des processeurs Comet Lake-S non K sur des chipsets B460 et H470 ? Possible selon ASRock

Du RGB et un écran OLED

Esthétiquement, la carte est très soignée, avec pas mal d’effets RGB. Un écran OLED intégré divulgue diverses informations, telles que la température CPU, la tension, la vitesse des ventilateurs… Cet Z490 Aqua embarque deux PCIe 4.0 x16, un PCIe 3.0 x16, deux PCIe 2.0 x1. Elle met à disposition des utilisateurs quatre slots DIMM pour une capacité maximale de 128 Go de DDR4-4700+, huit SATA3, un Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4), un Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4), deux Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 et SATA3). Un port Thunderbolt 3 Type-C est aussi présent.

L’USB n’est pas en reste, avec cinq ports USB 3.1 Gen2 et huit ports USB 3.1 Gen1. Idem pour l’Ethernet, avec de l’Aquantia 10 GbE (AQUANTIA AQC107) et du Dragon 2,5 GbE (Dragon RTL8125BG). Pour le sans fil, c’est du Wi-Fi 6 802.11ax. On termine avec l’audio, qui repose sur un codec Realtek ALC1220 et un ESS SABRE9218 DAC pour les sorties avant.

ASRock n’a pas communiqué le prix, mais à titre indicatif, la X570 Aqua coûtait 999 euros à son lancement.