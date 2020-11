ASRock active la fonctionnalité Smart Access Memory sur ses cartes mères B450

Une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent passer aux Ryzen 5000 et Radeon RX 6000 sans changer de carte mère.

Lors de la présentation de ses Radeon RX 6000, AMD a mis en avant sa technologie Smart Access Memory (SAM), laquelle se traduit par une amélioration de l’accès à la mémoire graphique par le CPU grâce à un redimensionnement de l’adressage des ressources via le PCI-Express. Jusqu’à présent, SAM se limitait aux cartes mères sur chipsets 500 combinées à des processeurs Ryzen 5000 et des cartes graphiques RX 6000 ; finalement, la fonctionnalité est également disponible sur les chipsets 400.

AMD a publié un micro-code AGESA v2 1.1.0.0 qui permettrait le support du Smart Access Memory sur les cartes mères B450 et X470. L’entreprise ASRock l’a déjà intégré dans des firmwares et le propose sur ses cartes mères B450. Bien sûr, dans tous les cas, cela ne dispense pas d’un Ryzen 5000 ni d’une carte graphique Radeon RX 6800 ou RX 6800 XT.

Les B450 avant les X470

Le tableau ci-dessous, concocté par Tom’s Hardware Us, indique le numéro de version du firmware pour chacune des cartes mères B450 d’ASRock. Pour l’instant, la prise en charge du SAM n’est attestée que sur l’ASRock B450 Steel Legend ; toutefois, étant donné que toutes les versions sont datées du 19 novembre et qu’elles portent la même description, on suppose que l’ensemble de la gamme B450 d’ASRock bénéficie maintenant du Smart Access Memory. Par ailleurs, s’il est assez surprenant que la société ait d’abord privilégié ses cartes B450 plutôt que X470, ces dernières recevront sans doute leur mise à jour bientôt.

Carte mère Firmware Date Taille ASRock B450M/ac 2.30 2020/11/19 9,99 Mo ASRock B450 Pro4 4.50 2020/11/19 10,31 Mo ASRock B450M Pro4 4.60 2020/11/19 10,31 Mo ASRock B450M Pro4-F 2.40 2020/11/19 10,00 Mo ASRock B450M/ac R2,0 2.30 2020/11/19 9,99 Mo ASRock B450M-HDV R4,0 4.10 2020/11/19 10,25 Mo ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4 4.50 2020/11/19 10,33 Mo ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac 4.20 2020/11/19 10,38 Mo ASRock B450M Steel Legend 3.60 2020/11/19 10,51 Mo ASRock B450 Steel Legend 3.70 2020/11/19 10,5 Mo ASRock B450M Pro4 R2,0 4.60 2020/11/19 10,31 Mo ASRock B450 Pro4 R2,0 4.50 2020/11/19 10,31 Mo ASRock B450M-HDV 4.20 2020/11/19 10,22 Mo

Enfin, comme montré sur l’image, l’activation du Smart Access Memory s’effectue dans le BIOS avec les paramètres « Above 4G Decoding » et « Re-size BAR support ».

Sources : Computerbase.de, TechPowerUp