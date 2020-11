ASRock a conçu une carte mère ‘Deep’ Mini-ITX pour les processeurs EPYC d’AMD

L’entreprise ASRock Rack, filiale d’ASRock, a dévoilé une étonnante carte mère Deep Mini-ITX ; celle-ci est en mesure de recevoir un processeur EPYC Rome 7002 (64 cœurs / 128 threads). Son nom : ROMED4ID-2T. Le Deep Mini-ITX est un format propriétaire un peu plus grand que le Mini-ITX ; les dimensions de la carte sont de 17 x 20,8 cm. Par conséquent elle n’est pas compatible avec les boîtiers Mini-ITX classiques.

Le socket est de type SP3 (4094 broches). Cette ROMED4ID-2T propose 4 slots DIMM compatibles R-DIMM, LR-DIMM et NV-DIMM. Elle peut héberger des modules mémoire LR-DIMM de 264 Go, ce qui donne plus de 1 To au total. Un emplacement PCIe 4.0 x16 et PCIe 4.0 x4 pour SSD M.2 sont également présents. À cela s’ajoute deux ports U.2 Slimline (PCIe 4.0 x8 ou 8 SATA III, soit 16 SATA) et quatre autres en PCIe 4.0 x8.

Une carte proposée sur le site de la société

Niveau connectique, un contrôleur Intel X550-AT2 régit deux ports RJ45 10 GbE. La plateforme embarque aussi deux ports USB 3.2 Gen 1. ASRock a probablement conçu cette carte mère pour un client précis. Cela n’empêche pas l’entreprise de la proposer sur son site et nul doute qu’elle fera d’autres heureux, notamment ceux à la recherche de stations de travail et de serveurs SFF.

Notez qu’ASRock est coutumier des cartes mères originales. Au palmarès de la firme, figurent notamment la plus petite carte mère AM4 au monde ainsi que la plus petite des cartes mères sur chipset C621.