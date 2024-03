Meilleurs jeux PS5 : notre sélection des titres incontournables en 2024

Notre top 3 des meilleurs jeux PlayStation 5

La PlayStation 5, sortie en 2020, a longtemps connu de terribles problèmes de stocks. Ce désagrément n’a pas pour autant entaché les ventes de la console qui, encore aujourd’hui, est très prisée par les joueurs du monde entier. 40 millions, c’est le nombre d’exemplaires vendus.

Et, vous vous en doutez, le catalogue d’une telle machine doit être à la hauteur de sa réputation. Une console n’est rien sans des titres de qualité. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec la PS5, vous avez l’embarras du choix. Découvrez dès maintenant notre sélection des meilleurs jeux disponibles sur la PS5 en 2024.

Assassin’s Creed : Mirage, pour les amoureux d’infiltration

Assassin’s Creed : Mirage, dernier titre en date de la célèbre saga d’Ubisosft, marque une étape significative dans la vie de la licence. Il se présente comme un véritable hommage à ses origines, en reprenant l’essence de ce qui a fait son succès. Initialement prévu pour n’être qu’un DLC de l’opus précédent, Valhalla, Mirage est finalement devenu un épisode à lui tout seul. Vous incarnez Basim, un voleur en quête de justice, dans le décor pittoresque de Bagdad en 860, capitale du puissant Califat Abbasside.

Ce titre revient aux racines de la furtivité. Il offre une expérience de jeu riche en possibilités, un protagoniste intrigant et une ville riche en détail. Les joueurs sont invités à planifier minutieusement chaque mouvement et assassinat. Et à explorer différentes intrigues toutes plus captivantes les unes que les autres.

Hogwarts Legacy, pour se plonger dans l’univers d’Harry Potter

Hogwarts Legacy est un RPG dynamique qui vous plonge dans l’univers enchanteur d’Harry Potter. Dès sa sortie, il est rapidement devenu un titre incontournable de la PS5. Développé par Avalanche Software, ce jeu invite les joueurs à explorer des lieux emblématiques de la saga. Dont le château de Poudlard et le village de Pré-au-Lard. Bien sûr, l’aventure est de la partie. Duels de sorciers, capture de créatures, création de potions, quêtes et intrigues palpitantes… Vous n’allez pas vous ennuyer !

L’histoire se déroule à la fin des années 1800. Les joueurs incarnent un élève découvrant les mystères de Poudlard et les secrets de la magie ancienne. Les choix du joueur influencent directement le cours de l’histoire, promettant une expérience de jeu unique et personnalisée. Hogwarts Legacy est une aventure captivante qui allie magie, mystère, et liberté d’exploration dans un monde riche et interactif.

God of War : Ragnarök, l’aventure épique

Passons maintenant à l’une des exclusivités les plus célèbres de la PS5 : God of War : Ragrarök. Développé par Santa Monica Studio, il s’agit de la suite de la célèbre série mythologique. Cette dernière explore l’aventure de Kratos et son fils Atreus dans leur lutte contre le Ragnarok dans les neuf royaumes nordiques. Ce titre sensationnel offre une narration profonde, des intrigues captivantes et des combats spectaculaires.

L’accès aux 9 royaumes, par rapport aux six disponibles dans le jeu précédent, enrichit l’expérience avec des décors variés et époustouflants. Chacun de ces mondes est peuplé de dieux et de monstres mythiques. Disponible en édition standard et Édition Deluxe numérique, avec un DLC gratuit “Valhalla”, Ragnarök est un incontournable pour les fans de la saga et les nouveaux joueurs, consolidant son statut de pièce maîtresse parmi les exclusivités PS5.

Marvel’s Spider-Man 2, pour se prendre pour un super-héros

La saga des Marvel’s Spider-Man est incontestablement l’une des plus populaires sur la PS5. Aujourd’hui, nous mettons en lumière le dernier opus : Marvel’s Spider-Man 2. Développé par Insomniac Games en partenariat avec Sony, ce titre invite les joueurs dans une aventure épique. Il met en scène Peter Parker et Miles Morales dans la ville de New-York. Cette suite directe enrichit encore l’expérience de jeu avec de nouvelles compétences et la liberté de naviguer entre les deux personnages emblématiques, chacun confronté à des antagonistes notoires comme Venom et Kraven le Chasseur.

S’appuyant sur les mécaniques familières des opus précédents, le jeu promet non seulement des affrontements spectaculaires mais aussi une immersion renforcée grâce aux capacités graphiques de la PS5, offrant une expérience super-héroïque exceptionnelle.

It Takes Two, le titre parfait pour jouer à deux

It Takes Two se démarque de tous les autres jeux de la PS5 en étant une véritable pépite du jeu coopératif. Dans ce titre, deux joueurs incarnent un couple transformé en poupées miniaturisées explorant un monde merveilleux (celui de leur maison) rempli d’énigmes et de défis. Pour surmonter ces épreuves, les joueurs vont devoir coopérer, pour réparer leur relation et retrouver leur forme humaine.

Ce titre de Hazelight Studios, reconnu pour son gameplay inventif, son histoire émouvante et ses graphismes colorés, a brillamment remporté le prix du “Game of the Year” en 2021. Parfait pour les soirées en duo, il promet une aventure à la fois captivante et sentimentale, faisant de lui une référence incontournable pour les possesseurs de PS5 en quête d’une expérience coopérative de qualité.

Elden Ring, pour les amateurs de difficulté

Elden Ring, la dernière création de FromSoftware, a émergé en 2022 et s’est révélé être un véritable chef-d’œuvre d’exécution. Marquant une évolution significative dans le milieu du jeu vidéo, le titre combine un système de combat exigeant et innovant avec une exploration vaste et enrichissante, offrant ainsi une expérience sans précédent que vous ne devez pas manquer.

L’univers, co-créé avec George R. R. Martin, présente une richesse narrative et une direction artistique époustouflante qui immergent les joueurs dans une aventure à la fois belle et brutale. Conçu pour ceux qui cherchent un véritable défi, Elden Ring s’impose comme une expérience incontournable sur PS5, repoussant les limites de la difficulté et de l’exploration dans le jeu vidéo.

Horizon : Forbidden West, l’une des meilleures aventures PS5

Dans Horizon Forbidden West, la suite tant attendue d’Horizon Zero Dawn, Aloy nous entraîne dans une aventure inoubliable. Le titre propulse les joueurs au cœur de l’Ouest Interdit, un monde post-apocalyptique, où des menaces mécaniques et mystérieuses foisonnent. Le jeu est non seulement magnifique graphiquement, mais il offre aussi une expérience riche avec des combats épiques, une exploration enrichissante et une histoire profondément humaine. Tout cela met en lumière les conséquences des choix d’Aloy sur l’humanité et la nature.

Sorti le 18 février 2022, ce titre continue de séduire de nombreux joueurs grâce à sa direction artistique, ses animations de qualité et ses environnements à couper le souffle. Une expérience immersive que vous n’oublieriez pas de sitôt, et qui met en valeur le potentiel de la console.

Avec le lancement d’EA Sports FC 24 (la nouvelle dénomination des jeux FIFA), la franchise de football emblématique d’EA Sports entame une nouvelle ère. Tout en préservant l’essence qui a fait son succès, ce titre apporte des améliorations notables dans les animations et les mouvements des joueurs. Cela est dû au moteur Frostbite et à la technologie Hypermotion V qui offrent tous deux un réalisme impressionnant et une grande immersion.

Le jeu brille aussi par son mode carrière enrichi qui permet aux joueurs d’assister à des événements emblématiques tout en ayant la possibilité de créer des équipes, mixtes notamment, dans le mode Ultimate Team. Avec plus de 700 clubs, 100 stades, et près de 19 000 joueurs masculins et féminins répartis dans plus de 30 championnats, EA Sports FC 24 promet une expérience de football plus que complète.

Sonic Superstar, pour les nostalgiques

Sonic Superstars marque le grand retour de SEGA à ses racines. Il s’agit d’une aventure 2D captivante qui séduira les fans du hérisson bleu. Dans ce titre, les joueurs retrouvent avec nostalgie l’univers de Sonic. Une expérience qui évoque les souvenirs des premiers jeux sur Mega Drive. Avec la possibilité d’incarner Sonic, Tails, Knuckles, et Amy, ce jeu plonge les joueurs dans 12 mondes différents. Tous inspirés des épisodes légendaires de la saga.

Les développeurs ont enrichi le gameplay avec des capacités spéciales déblocables grâce aux Émeraudes, tout en conservant l’essence des aventures originales de Sonic. Le mode multijoueur local, permettant à quatre personnes de jouer ensemble en coopération, ajoute une dimension sociale bienvenue. Sonic Superstars se présente donc comme le titre parfait pour les amateurs de jeux rétro en proposant un voyage nostalgique dans les années 90 enrichi de touches plus modernes.

Ratchet et Clank : Rift Apart, l’indémodable

Ratchet & Clank : Rift Apart, développé par Insomniac Games, continue d’enchanter les fans avec une aventure qui allie habilement tradition et innovation. Cette dernière itération de la franchise emblématique tire pleinement parti des capacités techniques de la PS5, offrant des graphismes époustouflants, des textures riches, et un ray-tracing efficace pour une expérience visuelle sans précédent.

L’histoire catapulte nos héros, Ratchet et Clank, dans une dimension parallèle dominée par le néfaste Dr. Nefarious, déclenchant une quête passionnante à travers des mondes parallèles pour sauver l’univers. Grâce à son gameplay riche couplé à une histoire pleine d’action et d’humour, ce titre représente l’une des utilisations les plus abouties des capacités de la console, rendant hommage à la longue histoire de la série tout en s’ouvrant aux nouveaux venus.

Tekken 8, le jeu de bagarre par excellence

Avec Tekken 8, Bandai Namco revitalise la célèbre franchise grâce à certaines nouveautés audacieuses. Ces dernières permettent de redéfinir le genre du jeu de combat. Le titre cherche à séduire aussi bien les vétérans que les nouveaux venus. Visuellement stupéfiant grâce à l’Unreal Engine 5, le jeu présente des combats dynamiques où chaque décor contribue à l’immersion. Le mode histoire tisse une intrigue riche et captivante autour des luttes de pouvoir familiales. Tout en incorporant des éléments de shônen qui ajoutent une dimension spectaculaire aux affrontements.

Avec un large éventail de modes de jeu, y compris un mode en ligne, Tekken 8 s’affirme comme une expérience complète capable de satisfaire les joueurs exigeants. Bandai Namco prouve son engagement à toujours repousser les limites de la série. Si bien que Tekken n’est pas seulement un plaisir à jouer, mais aussi à regarder.

Kena : Bridge of Spirit, l’aventure spirituelle

Kena : Bridge of Spirits est une aventure spirituelle captivante développée par Ember Lab. Ce jeu transporte les joueurs dans une exploration visuellement éblouissante. Tout est vécu à travers les yeux de Kena, une jeune guide d’esprits. Sa pour mission est de libérer un village hanté par des esprits tourmentés. Ce jeu d’aventure en troisième personne séduit par son originalité et sa direction artistique soignée. Il est éloigné des grosses productions habituelles, avec une qualité qui n’a rien à leur envier.

La quête de Kena l’amène à traverser des paysages fantastiques dans lesquels le danger rôde. Chaque rencontre avec les esprits devient une opportunité d’en apprendre davantage sur l’histoire mystique du lieu. Salué pour son mélange harmonieux de combat, d’exploration et de résolution de puzzles, ainsi que pour sa bande-son immersive, Kena : Bridge of Spirits est un titre phare de la PS5, qui prouve qu’une aventure profondément engageante ne réside pas seulement dans la grandeur de sa production, mais dans la force de sa narration et la beauté de son monde.

Death Stranding : Director’s Cut, le titre inoubliable

Death Stranding : Director’s Cut est une exclusivité PlayStation magnifiquement remastérisée pour la PS5 par Hideo Kojima. Ce titre offre une expérience post-apocalyptique inoubliable. Dans la peau de Sam Porter Bridges, les joueurs traversent des territoires dévastés, reliant les villes et leurs habitants en effectuant des livraisons tout en bravant de terribles dangers.

Cette version Director’s Cut se distingue par son amélioration graphique en 4K à 60 FPS, des temps de chargement réduits grâce au SSD de la PS5, et une introduction à de nouvelles mécaniques de combat. On trouve quelques innovations bienvenues : de nouvelles armes, véhicules, ennemis, et missions exclusives. Death Stranding Director’s Cut est une œuvre à ne pas manquer. Elle invite à une réflexion sur la connexion et l’isolement dans un monde en ruine. Tout en proposant bien une direction artistique exceptionnelle et un gameplay riche.

Ghost of Tsushima : Director’s Cut, pour les vrais samouraïs

Une autre remastérisation PS5 qui vaut le coût : c’est Ghost of Tsushima Director’s Cut, développé par Sucker Punch. Ce titre plonge les joueurs dans une épopée épique inspirée d’événements historiques. Ils incarnent Jin Sakai, un samouraï déterminé à libérer l’île de Tsushima de l’invasion mongole. Cette version améliorée est sortie le 21 août 2021. Elle enrichit l’expérience originale avec des graphismes en 4K à 60 FPS et quelques améliorations notables du gameplay.

La version Director’s Cut apporte des éléments scénaristiques supplémentaires. Avec son monde ouvert à couper le souffle, Ghost of Tsushima se distingue par un gameplay complet, une aventure solo mémorable et une expérience multijoueur engageante. Cette version PS5 est un incontournable pour les amateurs d’action/aventure désireux de vivre la quintessence du chemin du samouraï.

Resident Evil Village, le jeu d’horreur sur PS5

Resident Evil Village est une référence incontournable du genre survival horror sur PS5. Situé quelques années après les événements de Resident Evil 7, le jeu suit Ethan Winters, plongé dans une quête désespérée pour retrouver sa fille Rose, enlevée dans des circonstances dramatiques, qui le mènent à un village européen de l’Est peuplé de créatures hostiles et de mystères à élucider. Notez que ce titre s’appuie sur les mécaniques de gameplay de ses prédécesseurs. Dont un équilibre maîtrisé entre action intense et moments plus calmes.

Avec ses améliorations significatives, une narration immersive, une direction artistique captivante et un design sonore mettant en valeur l’atmosphère oppressante, Resident Evil Village offre une expérience horrifique riche et profonde marquée par des personnages mémorables et une exploration des limites de la peur.

