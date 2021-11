Les cartes mères A320 d’Asus et Gigabyte supportent désormais les Ryzen 5000

Du côté d’AMD, officiellement, les Ryzen 5000 ne sont pris en charge que par les cartes mères série 500 (X570, B550 et A520), série 400 (X470 et B450) et X370 ; en principe, ces processeurs ne sont donc pas censés être utilisés avec des cartes mères A320 et B350. Néanmoins, des expériences passées ont montré qu’en pratique, rien n’empêche cette association. Récemment, Asus et Gigabyte ont publié des firmwares apportant une compatibilité avec le chipset A320.

Jusqu’à présent, chez les fabricants de cartes mères, la prise en charge des puces Zen 3 avec un chipset série 300 se limitait au chipset X370 ; un choix conforme aux directives d’AMD. Des utilisateurs proposent bien des firmwares modifiés pour les autres chipsets série 300 ; cependant, ceux-là ciblent des modèle particuliers et n’offrent aucune garantie de stabilité ni de sécurité. Naturellement, un support soutenu par Gigabyte et Asus devrait rassurer ceux qui hésitaient. Malgré tout, rien ne garantit que les deux sociétés aient obtenu l’aval d’AMD. Nos confrères de Tom’s Hardware US les ont contactées pour avoir plus d’informations à ce sujet ; ils n’ont pas obtenu de réponse pour l’instant. Quoi qu’il en soit, on peut s’attendre à ce que d’autres fabricants de cartes mères emboîtent le pas d’Asus et de Gigabyte dans les prochaines semaines.

En pratique, le support des puces Zen 3 sur des cartes mères A320, dont les capacités sont limitées, a nécessité de supprimer certaines fonctionnalités, notamment la prise en charge des processeurs AMD série A de 7e génération et des Athlon X4 Bristol Ridge. Une suppression qui risque ne pas trop chagriner les détenteurs de cartes mères A320. En effet, celles-ci sont désormais susceptibles d’accueillir jusqu’au Ryzen 9 5950X (16 cœurs / 32 threads) si l’on se fie à la liste des CPU officiellement pris en charge par la PRIME A320M-K par exemple.

