Les Ryzen 5000 fonctionneraient sur des cartes mères série 300

La position officielle d’AMD en ce qui concerne la prise en charge de ses Ryzen 5000 est claire : elle se limite aux cartes mères série 500 (X570, B550 et A520) et série 400 (X470 et B450). Pour ces dernières, les mises à jour BIOS devraient arriver en janvier. Officiellement, les cartes mères série 300 ne supportent pas les processeurs sous architecture Zen 3. Mais comme toujours, certains ont tenté l’expérience ; et cela semble fonctionner.

Sur le forum Chiphell, un utilisateur a publié des captures d’écran où l’on voit un Ryzen 9 5900X associé à une carte mère A320M-HDV R4.0 d’ASRock avec un firmware modifié. Cette carte d’entrée de gamme propose un système d’alimentation à 6 phases plutôt modeste. Néanmoins, elle est tout à fait capable de faire fonctionner le Ryzen 9 3950X ; et sur un plan purement technique, rien ne l’empêche de gérer un Ryzen 5000. Dans le même registre, sur Overlock.net, un dénommé Brko prétend avoir installé une puce Zen 3 sur une carte mère Gigabyte X370. Bien sûr, dans les deux cas, pas de PCIe 4.0.

Un manque de place sur certaines cartes

Comme leurs prédécesseurs, les Ryzen 5000 utilisent toujours le socket AM4, introduit en 2016. Cela ne veut toutefois pas dire que toutes les cartes mères avec ce socket peuvent les accepter. En effet, l’obstacle principal est la capacité des puces EEPROMs qui stockent le firmware UEFI.

Déjà, pour assurer le support des Ryzen 5000 sur les cartes mères série 400, certains fabricants risquent de devoir supprimer certaines fonctionnalités, dont la prise en charge d’anciennes puces. Un scénario similaire s’était déjà produit lors du portage des Ryzen 3000 sur les cartes mères série 300.

Dans tous les cas, même si un Ryzen 5000 peut effectivement s’accommoder d’une carte mère série 300, il est très peu probable qu’AMD et les fabricants annoncent un jour un quelconque support officiel.