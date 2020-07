Asus ROG Swift PG329Q : un 32 pouces muni d’une dalle IPS avec une définition QHD

Fréquence de rafraîchissement de 175 Hz et temps de réponse gris à gris de 1 ms.

Asus prépare un nouvel écran haut de gamme, le ROG Swift PG329Q. Ce modèle de 32 pouces s’arme d’une dalle IPS Quantum Dot avec une définition de 2560 x 1440 pixels. Estampillée « Fast IPS », elle atteint un taux de rafraîchissement de 175 Hz.

L’écran offre un temps de réponse gris à gris de 1 ms. Il couvre 98 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et 160 % de la gamme de couleurs sRGB. Ce moniteur bénéficie d’une certification HDR 600 et prend en charge la technologie Adaptive Sync (FreeSync et G-Sync).

Asus propose un nouvel écran TUF Gaming muni d’une dalle IPS à 144 Hz

Sortie prévue dans quelques mois

Le lancement est prévu au cours du quatrième trimestre de l’année en cours. Le tarif reste inconnu, mais on suppose que ce ROG Swift PG329Q sera plutôt onéreux.