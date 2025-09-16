Battlefield 6 n’est pas terrible sur PC ? C’est normal, et voici pourquoi

Battlefield 6, développé avec une approche « console first » inédite pour la franchise, permet aux joueurs console de désactiver le crossplay avec PC tout en optimisant l’équilibre entre plateformes, marquant une évolution dans la stratégie historique de la série.

À trois semaines de sa sortie prévue le 10 octobre, Battlefield 6 continue de susciter l’intérêt des joueurs, notamment après une bêta jugée concluante. Lors d’un entretien accordé à IGN, les développeurs du jeu ont évoqué une orientation marquée vers les consoles, une première pour la franchise historiquement ancrée dans l’univers PC.

Une conception repensée pour les consoles

Christian Buhl, directeur technique, et Matthew Nickerson, Senior Console Combat Designer chez Ripple Effect, ont expliqué que Battlefield 6, dont la bêta est sortie récemment, avait été conçu dès le départ en tenant compte des spécificités des consoles.

« Nous avons pensé à l’expérience console dès le début du développement, a déclaré Buhl. Auparavant, Battlefield était avant tout un jeu PC, puis adapté aux consoles. Cette fois, nous avons construit le jeu comme s’il était destiné en priorité aux joueurs console, tout en gardant à l’esprit les attentes des joueurs PC. »

Matthew Nickerson a même utilisé l’expression « secretly console first » (« secrètement console d’abord »), une formule interne pour souligner cette nouvelle approche. « Nous ne voulons pas renier l’héritage PC de Battlefield, mais nous devons accorder une attention particulière aux consoles, a-t-il précisé. Depuis le premier jour, nous avons travaillé à offrir une expérience de qualité sur ces plateformes. »

Cette orientation s’est notamment traduite par des optimisations techniques, comme celles réalisées pour l’Xbox Series S, qui ont finalement profité à l’ensemble des versions, y compris sur les machines les plus puissantes.

Crossplay modifiable et équilibre renforcé

Les développeurs ont également confirmé que les joueurs sur console pourront désactiver le crossplay avec les joueurs PC, une option utile pour limiter les risques de triche. En revanche, le crossplay restera activé par défaut entre les consoles Xbox Series X|S et PlayStation 5. Lorsque le crossplay avec PC est activé, le système de matchmaking privilégiera d’abord les joueurs console avant d’élargir la recherche aux joueurs PC si nécessaire.

Par ailleurs, l’assistance au viseur (aim assist) a été retravaillée par rapport à Battlefield 2042 afin d’assurer un équilibre entre les différentes plateformes.