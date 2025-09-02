Battlefield 6 : mauvaise nouvelle pour les joueurs, EA renonce à cette technologie

Pas de ray tracing pour Battlefield 6, EA aurait choisi de ne pas intégrer cette technologie pour privilégier les performances.

Electronic Arts (EA) a confirmé que Battlefield 6, le prochain opus de sa célèbre franchise de tir à la première personne, ne proposera pas de ray tracing à son lancement. Cette décision s’inscrit dans une volonté de privilégier la performance et la compatibilité avec un large éventail de configurations matérielles, selon Christian Buhl, directeur technique du studio Ripple Effect (anciennement DICE LA).

Une priorité accordée à la fluidité et à l’accessibilité

Dans une interview récente, Christian Buhl a expliqué que la version PC du jeu offrira plus de 600 options de personnalisation graphique, mais que le ray tracing ne figurera pas parmi elles. Les développeurs ont choisi de se concentrer sur l’optimisation des performances, afin d’assurer une expérience fluide pour le plus grand nombre de joueurs. Bien que le ray tracing soit devenu une fonctionnalité courante dans les jeux modernes, notamment sur PC, EA a opté pour une approche différente avec Battlefield 6.

Christian Buhl n’a pas précisé ce que recouvre exactement le terme “paramètres par défaut”, mais les exigences système officielles du jeu restent modestes comparées à d’autres titres graphiquement exigeants, comme Doom: The Dark Ages. L’objectif affiché est de permettre au jeu de fonctionner correctement sur des configurations variées, sans nécessiter de matériel haut de gamme.

Un choix avant tout pour le multijoueur

Battlefield 6 est avant tout conçu comme une expérience multijoueur. En privilégiant la performance, EA espère attirer un public large et diversifié, y compris des joueurs dont les machines ne sont pas équipées des dernières cartes graphiques. Cette orientation rappelle celle adoptée par Call of Duty: Black Ops 6, un autre titre multijoueur ayant renoncé au ray tracing pour maximiser la fluidité.

Christian Buhl a également indiqué qu’aucune intégration du ray tracing n’est prévue à court terme, bien qu’une mise à jour ultérieure ne soit pas totalement exclue. Cette décision contraste avec celle prise pour Battlefield V, où DICE avait collaboré avec Nvidia pour implémenter une version optimisée de cette technologie.

Une campagne solo également concernée

Outre le mode multijoueur, Battlefield 6 devrait inclure une campagne en solo. Les joueurs disposant de configurations haut de gamme pourraient regretter l’absence de ray tracing, qui aurait pu enrichir l’immersion visuelle. Cependant, EA semble miser sur une approche pragmatique, visant à garantir une expérience stable et accessible, plutôt que de privilégier des effets visuels avancés.

Une tendance chez les jeux multijoueurs

Cette décision s’inscrit dans une tendance plus large parmi les jeux multijoueurs récents, où la performance est souvent considérée comme plus cruciale que les effets graphiques poussés. Les joueurs compétitifs, en particulier, sont généralement plus sensibles à la fluidité qu’à la qualité des éclairages ou des reflets.

EA n’a pas précisé si le ray tracing pourrait être ajouté ultérieurement, mais Christian Buhl a laissé entendre que cette possibilité n’est pas envisagée dans l’immédiat.