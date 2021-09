be quiet! fournira gratuitement des kits de montage LGA-1700 à ses clients

Il sera possible de faire une demande « dès le lancement de la nouvelle génération de processeurs […] à partir de novembre 2021 ».

Le lancement des processeurs Alder Lake-S approche ; ce serait le 4 novembre aux dernières nouvelles. Et vous êtes bien sûr au courant, ces puces de douzième génération abandonnent le socket LGA1200 utilisé par Comet Lake-S et Rocket Lake-S au profit d’un socket LGA1700. En conséquence, il faudra des kits de mise à niveau pour réutiliser les ventirads conçus pour ces anciennes gammes de processeurs. À l’instar d’autres fabricants comme Noctua, l’entreprise be quiet! annonce qu’elle fournira gratuitement des kits de montage.

En outre, la firme allemande précise que dès 2022, tous ses ventirads commercialisés et compatibles seront pourvus du nouveau système de montage.

Guide d’achat : quelle pâte thermique choisir ?

Liste des modèles compatibles

be quiet! indique que le kit de montage est compatible avec les systèmes de refroidissement suivants :

Dark Rock Pro 4

Dark Rock 4

Dark Rock Slim

Dark Rock TF 2

Shadow Rock 3

Shadow Rock Slim 2

Shadow Rock LP

Pure Rock 2

Pure Rock

Gamme Silent Loop 2

Gamme Pure Loop

Pour réclamer un kit de montage gratuitement, vous devrez fournir une preuve d’achat d’un CPU Alder-Lake-S ou d’une carte mère LGA 1700 ainsi que d’un système de refroidissement compatible. La société précise qu’un formulaire de demande sera disponible sur le site be quiet! dès le lancement de la nouvelle génération de processeurs, « à partir de novembre 2021 », et qu’il sera également possible d’acheter les kits de montage à un tarif unitaire de 5,46 euros.

Rendez-vous à partir de novembre prochain sur cette page pour demander un kit de montage LGA-1700.

Des images de trois nouveaux ventirads stock pour les processeurs Intel Alder Lake-