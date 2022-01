Plusieurs clichés du GPU GA103 de la GeForce RTX 3080 Ti

Le youtubeur chinois Geekerwan a partagé les premiers clichés du GPU GA103. C’est un nouveau venu dans la gamme Ampere de NVIDIA. Pour l’instant, il n’équipe qu’une seule carte graphique, la GeForce RTX 3080 Ti mobile lancée il y a deux jours (basée sur un GPU GA103S/GA103M).

Ce GPU héberge jusqu’à 60 SM, 7680 cœurs CUDA et 60 cœurs RT. La GeForce RTX 3080 Ti mobile ne l’exploite pas à 100 % mais presque. Cette référence possède en effet 58 SM, 7424 cœurs CUDA et 58 cœurs RT.

Concernant la mémoire, le GPU GA103 autoriserait jusqu’à dix contrôleurs mémoire 32 bits, soit un bus mémoire de 320 bits ; la RTX 3080 Ti embarque 16 Go de GDDR6 sur un bus de 256 bits.

Selon les estimations de Geekerwan, le GPU GA103 a une surface de 496 mm². Pour la comparaison, celle du GA104 est de 392 mm² et ce dernier comporte jusqu’à 6144 cœurs CUDA. Autrement dit, le GA103 est environ 26,5 % plus grand et offre 25% de cœurs en plus. Enfin, comme l’indique le youtubeur avec son tableau, les RTX 3080, RTX 3070 Ti et RTX 3070 mobiles utilisent toutes le GPU GA104.

Un premier aperçu des performances de la GeForce RTX 3080 Ti mobile

Du GPU GA100 au GPU GA107

Terminons par un petit tableau comparant les différents GPU Ampere. Naturellement, l’A100, en 7 nm, sort « un peu » du lot.

GPU GA100 GA102 GA103 GA104 GA106 GA107 Architecture 7 nm Ampere 8 nm Ampere 8 nm Ampere 8 nm Ampere 8 nm Ampere 8 nm Ampere Surface 826 mm² 628 mm² ~496 mm² 392 mm² 276 mm² TBC Nombre de transistors 54,2 milliards 28,3 milliars À déterminer 17,4 milliards 12 milliards À déterminer SM (processeurs de flux) 128 84 60 48 30 24 Cœurs CUDA 8192 10752 7680 6144 3840 3072 TMUs (unités de texture) 512 336 240 192 120 96 ROPs 192 112 96 96 48 48 Cœurs RT – 84 60 48 30 24 Cœurs Tensor 512 336 240 192 120 96 Bus mémoire 6144-bit 384-bit 320-bit 256-bit 192-bit 128-bit Capacité mémoire maximale 80 Go HBM2e 24 Go GDDR6X 16 Go GDDR6 16 Go GDDR6X 12 Go GDDR6 4 Go GDDR6 Meilleure déclinaison A100 Tensor Core RTX 3090 Ti RTX 3080 Ti Laptop RTX 3080 Laptop RTX 3060 Laptop RTX 3050 Ti Laptop

