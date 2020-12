Bientôt des PC portables associant Ryzen 5000 et RTX 3080 ?

Dans les ordinateurs portables actuellement proposés sur le marché, les APU Renoir d’AMD collaborent dans le meilleur des cas avec des RTX 2060 ; pour une raison inconnue, les fabricants ne les associent pas à des cartes graphiques plus haut de gamme. Fin novembre, VideoCardz supputait que les choses pourraient changer à l’avenir, avec l’association de Ryzen 5000 et de RTX 3080 voire de RTX 3090. Un détaillant sud-africain a mis en ligne des spécifications qui accréditent cette prévision.

Ce revendeur, Pinnacle, a listé des ordinateurs portables de jeu ROG Zephyrus et Strix d’Asus avec des processeurs Ryzen 5000. Le ROG Zephyrus G14, armé d’un processeur Ryzen 9 5900HS, aurait pour compagnon une GeForce RTX 3060 Max-Q ; les ROG Zephyrus G15 et ROG Strix 17,3 embarqueraient un processeur Ryzen 9 5900HX et une GeForce RTX 3070 ; enfin, le ROG Zephyrus G15, muni du même processeur, bénéficierait d’une RTX 3080. Hormis le modèle avec le Ryzen 9 5900HS, qui se limite à 16 Go de mémoire, les autres configurations en embarquent 32 Go.

La promesse d’ordinateurs portables puissants

Pour rappel, la gamme Ryzen 5000 devrait mélanger des puces sous architecture CPU Zen 2 et d’autres sous architecture Zen 3. Normalement, les Ryzen 9 5900HS et Ryzen 9 5900HX (8 cœurs / 16 threads) feraient partie de cette dernière catégorie. Selon de précédentes données, ils pourraient avoir une fréquence Boost de 4,5 et 4,6 GHz respectivement.

Ordinateur Processeur Carte graphique Mémoire Stockage ROG Zephyrus G15 Ryzen 9 5900HX GeForce RTX 3080 32 Go SSD 1 To ROG Zephyrus G15 Ryzen 9 5900HX GeForce RTX 3070 32 Go Deux SSD de 512 Go ROG Strix 17,3 Ryzen 9 5900HX GeForce RTX 3070 32 Go SSD de 1 To ROG Zephyrus G14 Ryzen 9 5900HS GeForce RTX 3060 Max-Q 16 Go SSD de 1 To