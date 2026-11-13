Black Friday chez VIP-URcdkey : Gemini Pro 6 mois à 15€, et profitez d’Office 2024 Pro Plus à 19€ !

C’est le début des grosses promos chez VIP-URcdkey. Le meilleur de l’IA est à partir de 15€ seulement et la suite Office la plus célèbre coûte moins de 20€, c’est le moment d’en profiter.

Simplifiez votre quotidien avec Gemini : rédigez vos e-mails, résumez vos documents et trouvez de nouvelles idées pour vos projets. Chez VIP-URcdkey, profitez de Gemini Pro pendant 6 mois à seulement 15 € avec le code TOMS10. Sur la base d’un abonnement direct auprès de Google à environ 264 € par an, vous économisez plus de 200 € sur une année : de quoi faire une place à l’IA dans vos activités sans alourdir votre budget.

Et pour mettre en forme vos idées une fois vos recherches terminées, Office 2024 Pro Plus est proposé à seulement 19 € avec le code TOMS25 sur VIP-URcdkey. Passez de vos notes à un document Word, organisez vos données dans Excel ou préparez une présentation PowerPoint. Une façon de compléter vos outils du quotidien avec une suite installée sur votre PC, disponible en achat unique, sans abonnement mensuel.

Les offres à ne pas manquer !

Nouveau : Produits à la une

Office 2024 Professional Plus Lifetime : 19,07€ (au lieu de 25,43€) avec le code TOM25

Google AI Gemini Pro 6 mois : 15,52€ (au lieu de 17,24€) avec le code TOMS10

Microsoft Windows

Microsoft Office

Pack Windows + Office

Ccleaner pendant 1 an

Ccleaner Professional pour 1 poste Mac pour 1 an : 15,67€ (au lieu de 17,42€) avec le code TOMS10

Canva Pro pendant 1 an

Canva Pro pour 1 an (compte partagé) : 13,18€ (au lieu de 14,65€) avec le code TOMS10

Et aussi

N’oubliez pas le code promotionnel (TOMS25) réservé à nos lecteurs (-10 % ou -25 %, selon l’offre).

Google AI Plus vs Google AI Pro : quelles différences ?

Avec Google AI Plus et Google AI Pro, Google propose deux abonnements permettant de profiter des fonctionnalités avancées de Gemini. Tous deux donnent accès à des outils d’intelligence artificielle pour rédiger des textes, analyser des documents, effectuer des recherches approfondies ou encore générer des images et des vidéos. Mais ils ne s’adressent pas tout à fait aux mêmes utilisateurs.

Google AI Plus : l’essentiel pour un usage occasionnel

Avec Google AI Plus et Google AI Pro, Google propose deux abonnements permettant de profiter des fonctionnalités avancées de Gemini. Tous deux donnent accès à des outils d’intelligence artificielle pour rédiger des textes, analyser des documents, effectuer des recherches approfondies ou encore générer des images et des vidéos. Mais ils ne s’adressent pas tout à fait aux mêmes utilisateurs.

Google AI Plus constitue une formule intermédiaire entre la version gratuite de Gemini et l’offre Pro. Elle permet d’utiliser plus régulièrement les modèles d’IA avancés de Google, avec des limites d’utilisation supérieures à celles de l’accès gratuit.

Elle donne également accès à des fonctionnalités comme Deep Research, qui facilite les recherches complexes, ou NotebookLM, particulièrement utile pour synthétiser des documents et organiser des informations. L’abonnement comprend aussi 200 Go de stockage cloud pour Google Drive, Gmail et Google Photos.

Cette formule conviendra donc à la majorité des utilisateurs qui souhaitent profiter des capacités avancées de Gemini pour leurs besoins personnels, leurs études ou des tâches professionnelles ponctuelles.

Google AI Pro : la formule complète pour un usage intensif

Google AI Pro va plus loin en s’adressant aux utilisateurs qui sollicitent intensivement l’intelligence artificielle. Il donne accès aux mêmes grandes familles d’outils, mais avec des quotas d’utilisation plus élevés, notamment pour les conversations avec Gemini, les recherches approfondies et la génération de contenus multimédias.

Il permet également de profiter plus largement des outils de création vidéo de Google, comme Flow, et de fonctionnalités d’IA intégrées aux applications Google.

Autre différence importante : Google AI Pro inclut 2 To de stockage cloud, un avantage appréciable pour les utilisateurs qui manipulent régulièrement des fichiers volumineux.

En pratique, Google AI Pro sera davantage adapté aux utilisateurs intensifs, qui multiplient les recherches, travaillent sur de nombreux documents ou utilisent fréquemment les outils de création de contenus.

Le choix entre Google AI Plus et Google AI Pro dépend donc principalement de la fréquence d’utilisation et des fonctionnalités dont on a réellement besoin.