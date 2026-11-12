Vous consultez Reddit avant d’acheter ? Cette nouveauté pourrait tout changer

Le réseau doit déployer dans les prochaines semaines une fonction qui résume les discussions de ses communautés pour recommander des produits. Elle sera d’abord réservée aux utilisateurs américains.

Reddit est l’un des endroits où beaucoup d’internautes cherchent des avis et des retours d’expérience sur des produits. La plateforme annonce une nouvelle fonctionnalité : Reddit Reviews. Ce service s’appuie sur les échanges des utilisateurs pour proposer des recommandations d’achat, reposant largement sur l’IA générative.

Des résumés et des comparaisons produits par l’IA

Selon Reddit, le service exploite les avis déjà publiés dans plusieurs de ses communautés. Lorsqu’un utilisateur recherche un produit, l’IA génère des résumés contextualisés et des comparaisons qui mettent en avant les caractéristiques jugées pertinentes. Les conversations sont sélectionnées dans les communautés du site, puis présentées sous une forme que l’entreprise décrit comme facilement compréhensible.

Chaque fiche indique les avantages et inconvénients du produit, ainsi que des informations propres à sa catégorie. Pour une machine à expresso, par exemple, Reddit Reviews peut préciser la place qu’elle occupe sur un plan de travail ou sa facilité d’utilisation. Il est aussi possible de parcourir l’ensemble de la catégorie d’un produit, afin d’explorer d’autres options à partir de la recherche initiale.

Un lancement limité aux États-Unis

Après plusieurs mois de test, Reddit étend la fonction à l’ensemble de sa communauté, mais ce sont d’abord les Américains qui en profiteront. Au lancement, les recommandations porteront sur environ 10 000 produits répartis en quatre catégories : électronique, santé et beauté, maison et jardin, mode et habillement.

Ces avis ne semblent consultables que sur la nouvelle version du site : aucune option ne paraît permettre d’y accéder depuis l’ancienne interface, qui reste encore très utilisée. Reddit prévoit d’élargir Reviews à d’autres types de produits mais également à d’autres régions du monde au cours de l’année 2027.

Une évolution de plus pour la plateforme

Ce lancement s’ajoute à d’autres changements récents. Le PDG de Reddit, Steve Huffman, a annoncé que la plateforme deviendrait une expérience « principalement connectée », c’est-à-dire réservée en grande partie aux utilisateurs ayant un compte sur Reddit. Il l’explique notamment par le fait que des robots d’IA extraient librement les données du site sans rapporter d’argent à l’entreprise.

Par ailleurs, Reddit a affirmé devant un tribunal australien qu’il n’était pas un réseau social. Or Reddit Reviews met justement en avant les interactions sociales de la plateforme, où les utilisateurs discutent librement de presque tous les sujets … une affirmation qui laisse un semblant d’incompréhension.