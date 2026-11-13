OnePlus quitte l’Europe, mais offre une nouvelle fonction très pratique à ses smartphones

Malgré son retrait des marchés européen et américain, OnePlus continue d’améliorer ses smartphones et tablettes. Sa mise à jour de novembre introduit notamment une fonction permettant de déverrouiller automatiquement un PC à distance.

OnePlus déploie sa mise à jour logicielle de novembre. Elle ajoute une fonction destinée aux utilisateurs d’un ordinateur relié à un téléphone ou à une tablette de la marque.

Une mise à jour pour les anciens appareils

On le sait, OnePlus se retire du marché mondial et ne lancera pas le OnePlus 16 aux États-Unis ni en Europe. L’entreprise continue néanmoins de publier des mises à jour pour ses appareils plus anciens.

Le déploiement de novembre a commencé. Les téléphones compatibles passent à la version C20P01(BRB1EX01) et les tablettes à la version C20P01 (BRB3EX01). Le correctif comprend des optimisations système et deux nouveautés principales.

Déverrouiller le PC à distance avec un mot de passe enregistré

La première nouveauté s’appelle « Automatically unlock when connected » (« déverrouillage automatique à la connexion »). Elle est proposée sur les appareils équipés d’OxygenOS 16 ou d’une version ultérieure. Lorsque le PC est connecté à distance au téléphone, elle permet de le déverrouiller automatiquement grâce à un mot de passe enregistré.

Si l’appareil prend en charge la fonction, on l’active ainsi :

Pendant une connexion à distance, appuyer sur l’icône « Plus » de la bulle flottante qui s’affiche

Choisir « Unlock PC »

Activer l’option « Automatically unlock when connected »

Les appareils concernés

OnePlus a déjà annoncé qu’Android 17 arrivera sur ses appareils compatibles avec l’interface ColorOS 17, en remplacement d’OxygenOS. La fonction est toutefois disponible dès maintenant sur OxygenOS 16, basé sur Android 16, pour une longue liste de modèles :

OnePlus Open

Gammes OnePlus 15, 13, 12 et 11

OnePlus 10 Pro

OnePlus Nord 6, Nord CE6 (gamme), Nord 5, Nord CE5, Nord 4, Nord CE4 (gamme) et Nord 3

OnePlus N6x

OnePlus Pad 4, Pad 3, Pad 2 et Pad

OnePlus Pad Go 2

La fonction figure aussi dans la mise à jour de novembre de ColorOS 17, disponible pour certains appareils des gammes OnePlus 15 et OnePlus 13. Des utilisateurs signalent cependant sur Reddit que la mise à jour vers Android 17 n’est pas encore arrivée pour de nombreux utilisateurs OnePlus en Occident, alors que d’autres la reçoivent déjà.

Une mise à jour de l’application Traduction sur ColorOS 17

Les utilisateurs de ColorOS 17 recevront également une mise à jour de l’application Traduction. Elle affiche davantage de détails sur certains mots, notamment des points de grammaire essentiels et des exemples de phrases. Pour les phrases ou expressions entières, OnePlus promet des traductions plus précises et plus naturelles.

Selon l’entreprise, cette mise à jour a commencé à être déployée le 27 octobre. Le déploiement se fait par étapes, et tous les utilisateurs devraient y avoir accès d’ici le 19 novembre.