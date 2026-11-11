GTA 6 serait bientôt disponible sur PC grâce à une adaptation vibe-codée

Obbe Vermeij, ancien directeur technique de Rockstar North, pense que la sortie de GTA VI sur PC pourrait arriver plus tôt que prévu. Selon lui, Rockstar et Take-Two pourraient vouloir devancer toute tentative de version non officielle vibe-codée à l’aide d’outils d’IA. Une hypothèse probable Obbe Vermeij a quitté le studio en 2009 et reconnaît […]

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Obbe Vermeij, ancien directeur technique de Rockstar North, pense que la sortie de GTA VI sur PC pourrait arriver plus tôt que prévu. Selon lui, Rockstar et Take-Two pourraient vouloir devancer toute tentative de version non officielle vibe-codée à l’aide d’outils d’IA.

Une hypothèse probable

Obbe Vermeij a quitté le studio en 2009 et reconnaît ne pas savoir ce que l’éditeur a en tête. C’est donc maintenant un observateur de l’industrie de l’IA qui parle, pas un employé qui connaît les plans de Rockstar Games. Il considère que l’IA générative a profondément changé la donne et que la question se pose désormais aux développeurs comme aux éditeurs : comment éviter que leurs jeux soient dupliqués par des chatbots et ainsi, qu’une version non officielle devance la version officielle déjà prévue ?

Dans un entretien accordé à nos confrères de Rock Paper Shotgun, il rappelle que la plupart des éditeurs préfèrent lancer un jeu sur toutes les plateformes en même temps, ce qui ne nécessite qu’une seule campagne marketing. Rockstar fait un autre choix : la série Grand Theft Auto sort d’abord sur console, ensuite, elle sortira sur PC, probablement. Mais selon lui, les versions adaptées avec l’aide de l’IA compliquent le maintien de ces sorties majeures aux exclusivités console.

Un projet coûteux, mais quelqu’un le tentera

Vermeij ne cache pas les limites d’une telle tentative. Adapter GTA VI sur ordinateur par ce moyen consommerait énormément de tokens et donnerait probablement des performances moindres qu’un portage natif dans les règles de l’art. Le projet demanderait aussi beaucoup de temps et vraisemblablement plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Malgré tout cela, selon lui, quelqu’un va essayer. Cette menace pourrait justement, selon lui, inciter Rockstar à s’activer sérieusement pour la version PC. L’IA générative est efficace pour traiter de grandes bases de code existantes, ainsi, une version PC officielle pourrait arriver un peu plus tôt qu’on ne l’imaginait. Dans tous les cas, l’éditeur fera son maximum pour éviter qu’une version non officielle ne se retrouve entre les mains des joueurs.

Tout le secteur du jeu-vidéo tremble

L’ancien directeur technique va au-delà du cas de GTA VI. Il voit dans l’IA générative une menace existentielle pour les développeurs. Qu’il s’agisse de grands éditeurs ou de petits studios indépendants, comme le sien, GabberGames, qui sont encore plus vulnérables.

Cependant, selon lui, un groupe comme Take-Two peut mobiliser ses avocats contre toute tentative de décompilation, et un jeu de cette taille, plus de 200 Go tout de même, pourrait être trop complexe pour être bien géré par une IA. Il admet pourtant ne pas voir comment s’en protéger complètement. Il parle d’un « nouveau monde » et estime que les deux prochaines années montreront comment la situation évoluera.

