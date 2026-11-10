Le patron de NVIDIA sur la sellette ? Son avenir se précise après un scandale d’espionnage

Après l’aveu d’une liaison avec une femme soupçonnée d’espionnage pour le compte de la Chine, la probabilité d’un départ du PDG avant la fin de l’année est estimée à 13,2 %.

Jensen Huang, patron et fondateur de Nvidia, a reconnu avoir eu une liaison avec une femme soupçonnée d’être une espionne chinoise. Cette affaire a fait réagir dans le secteur et a conduit à l’ouverture d’une enquête indépendante. Des voix réclament son départ, mais les données issues des plateformes de prédiction laissent penser qu’il devrait conserver son poste.

Un départ jugé peu probable

D’après une analyse de The Action Network, la probabilité que Jensen Huang démissionne ou soit écarté d’ici au 31 décembre est d’environ 13,2 %. Cela correspond à une cote de +658 selon le système américain. Autrement dit, la grande majorité des intervenants de ces marchés parie sur son maintien. Le titre de l’article traduit ce chiffre par une probabilité de 87 % qu’il reste en fonction.

Les analystes rappellent que les marchés de prédiction consacrés aux sciences et aux technologies ont un historique souvent solide. Évalués 24 heures avant le dénouement, ils désignent le résultat favori avec justesse dans environ 94 % des cas.

Le soutien affiché du conseil d’administration

Le faible risque de départ s’expliquerait en partie par la position du conseil d’administration de Nvidia. Celui-ci a dit sa pleine confiance dans l’équipe dirigeante de Jensen Huang. Il a également autorisé un cabinet juridique extérieur à mener une vérification que l’article qualifie de routinière.

La stabilité à la tête du groupe compte d’autant plus que Nvidia augmente les volumes de livraison de son architecture Vera Rubin. Jensen Huang doit en outre participer à une audition devant le Congrès américain plus tard dans le mois. L’article estime qu’écarter le dirigeant, associé à une valorisation qui se chiffre en milliers de milliards de dollars, perturberait les chaînes de production de matériel et créerait une forte incertitude chez les actionnaires.

Une condition : les conclusions de l’enquête

Selon les analystes, Jensen Huang devrait rester aux commandes jusqu’en 2027, sauf si l’enquête indépendante découvre des preuves directes que la propriété intellectuelle de l’entreprise a été compromise du fait de cette liaison.

L’article renvoie par ailleurs à une autre information, présentée comme non confirmée : Nvidia aurait perturbé une enquête fédérale sur un trafic de puces d’intelligence artificielle impliquant Megaspeed, en intervenant auprès du département du Commerce.