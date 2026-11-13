Google déploie une nouvelle IA dans son moteur de recherche, voici ce qui change

Google vient de déployer Gemini 4 Hydrogen, un nouveau modèle d’intelligence artificielle qui promet d’améliorer considérablement son moteur de recherche. Questions complexes, réponses plus précises et contenus visuels enrichis : voici ce qui change pour les utilisateurs.

Google a annoncé le 12 novembre un nouveau modèle, Gemini 4 Hydrogen. Selon l’éditeur, il est en capacité de fournir des réponses plus précises aux demandes complexes, notamment celles qui comportent plusieurs parties, des fautes de frappe difficiles à interpréter ou des demandes très précises.

Un modèle qui décompose les questions

Gemini 4 Hydrogen est capable de découper une question en plusieurs éléments et de traiter chacun d’eux dans sa réponse. Google indique également que la compréhension des langues s’est améliorée dans toutes celles que prend en charge le mode IA (AI Mode) de son moteur de recherche.

Le déploiement commence dès aujourd’hui. Le modèle est accessible :

Dans la recherche Google

Dans l’application Gemini

Dans toutes les formules de Google AI Studio

Cia l’API Gemini

Dans Gemini pour les entreprises

Dans Google Antigravity, pour les abonnés à Google AI Pro et Ultra

Robby Stein, vice-président produit de Google Search, indique que Gemini 4 Hydrogen devient le modèle par défaut du mode IA. C’est églement le modèle qui va être utilisé pour les questions les plus difficiles dans les AI Overviews, les synthèses générées par IA qui apparaissent dans la recherche.

Plus de liens et davantage d’éléments visuels

D’après Google, les réponses incluent désormais un éventail de liens plus large. Le modèle lance en effet des requêtes simultanées sur l’ensemble des sous-thèmes pertinents.

Les réponses contiennent aussi davantage d’éléments visuels : images, tableaux comparatifs, graphiques et cartes. Robby Stein en donne un exemple dans un message publié sur X. À une question sur la façon dont un téléphone détermine sur quelle voie d’une autoroute se trouve une voiture dans une zone sans couverture mobile, l’IA a répondu en générant une simulation de conduite animée et interactive.