Windows 11 : cette fonction vieille de 30 ans va enfin arrêter de vous déranger

Une pression répétée sur la touche Maj suffit parfois à faire apparaître une fenêtre Windows en pleine partie. Microsoft teste une nouvelle option pour empêcher ces interruptions et simplifier la désactivation de deux fonctions historiques du clavier.

Microsoft prépare une modification de la façon dont Windows gère deux fonctions d’accessibilité du clavier de votre PC, les touches rémanentes (Sticky Keys) et les touches filtres (Filter Keys). Ces dernières existent depuis Windows 95, mais on pourrait très bientôt les désactiver de façon définitive.

Deux fonctions pensées pour l’accessibilité

Les touches rémanentes figurent dans tous les grands systèmes d’exploitation pour ordinateur. Sur Mac, la fonction aurait été ajoutée en 1988 avec System 6. Elle permet de saisir un raccourci clavier sans maintenir la touche de modification enfoncée : il suffit d’appuyer une seule fois sur Maj, Ctrl, Alt ou Windows, puis de relâcher, avant de presser l’autre touche du raccourci.

Les touches filtres sont propres à Windows. Cette option ignore les frappes brèves ou répétées. Elle s’adresse notamment aux personnes souffrant de tremblements des mains ou d’autres troubles physiques, afin de limiter les erreurs de saisie.

Des notifications gênantes pour ceux qui n’en ont pas besoin

Mais tout le monde n’en a pas besoin, et ces touches peuvent rapidement devenir pénibles. Elles s’activent en appuyant cinq fois sur la touche Maj ou en la maintenant enfoncée longtemps.

Le système affiche alors une fenêtre demandant s’il faut activer les touches rémanentes (« Turn Sticky Keys on? »). Si vous jouez, ces fenêtres peuvent interrompre votre partie, sans aucun intérêt réel.

Une option pour ne plus voir ces fenêtres

À partir de la build 26320.9876 de Windows 11 Insider Beta Preview, l’interface du système proposera une option pour couper définitivement ces fenêtres pop-up. Microsoft indique que les utilisateurs qui n’ont besoin ni des touches rémanentes ni des touches filtres pourront les désactiver plus facilement, avec moins d’interruptions dues à ces notifications.

Jusqu’ici, il fallait passer par les paramètres de Windows ou par le Panneau de configuration pour désactiver ces deux fonctions. La modification est pour l’instant en phase bêta. Elle devrait être intégrée à Windows 11 26H2.