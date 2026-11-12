Une simple mise à jour fait perdre jusqu’à 87 % de performances à ces PC

Installer le dernier pilote graphique de Qualcomm pourrait sérieusement ralentir certains PC sous Snapdragon X2 Elite. Plusieurs utilisateurs rapportent des pertes de performances spectaculaires, au point de préférer revenir à une ancienne version.

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Plusieurs utilisateurs de processeurs Qualcomm Snapdragon X2 Elite signalent une baisse notable des performances après avoir installé la dernière mise à jour des pilotes graphiques Adreno, portant le numéro de version 32.0.181.0. Deux signalements distincts, publiés à quelques jours d’intervalle, mettent en cause cette version lors de l’exécution de modèles d’IA locale, ou de montage vidéo.

Des débits réduits jusqu’à 87 % en génération de texte via OpenCL

Le cas le plus précis a été partagé sur Reddit par l’utilisateur « u/NonVeganLasVegan ». Sur un Surface Laptop 8e Édition équipé du Snapdragon X2 Elite et d’une puce graphique Adreno X2-85, le passage de la version 32.0.172.2 à la version 32.0.181.0 a entraîné une diminution de 69 à 87 % de la vitesse d’exécution pour les modèles de langage en local via le backend OpenCL de llama.cpp.

Les mesures fournies indiquent les évolutions suivantes :

Sur le modèle Qwen3-0.6B, la vitesse est passée de 98,1 à 12,8 tokens par seconde.

Sur Qwen3-4B, elle a chuté de 29,5 à 9,0 tokens par seconde.

Sur Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct, le débit est descendu de 26,8 à 5,9 tokens par seconde.

L’utilisateur précise que l’appareil était branché sur secteur et que le système d’exploitation, les logiciels ainsi que les modèles utilisés sont restés identiques. C’est en réinstallant l’ancienne version du pilote que les performances se sont rétablies, avant de chuter brutalement lors de la nouvelle tentative d’installation de la mise à jour.

© u/NonVeganLasVegan

D’après les observations signalées, le problème semble isolé sur l’usage d’OpenCL. En effet, l’impact sur le processeur s’est limité à des variations de 1 à 4 %, tandis que les résultats sur le NPU sont restés globalement stables. De même, l’exécution de Qwen3-0.6B via WebGPU sur la puce graphique a maintenu un niveau constant d’environ 90 jetons par seconde sur les deux versions du pilote. Concernant le traitement des requêtes sur le GPU, aucun changement n’a été constaté sur les petits modèles, mais une baisse de 73 % a été mesurée sur Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct.

Des temps d’exportation multipliés sous Adobe Premiere Pro

Un second témoignage émane de l’utilisateur « u/FullTimePedestrian », propriétaire d’un Zenbook A16 également doté de la puce Snapdragon X2 Elite.

Sans avoir conservé de données chiffrées à l’appui, ce dernier indique que le rendu d’une vidéo en 1080p d’une durée de 7 minutes, qui prenait auparavant 1 minute et 40 secondes, nécessite désormais environ 10 minutes sous Adobe Premiere Pro. Un temps de traitement six fois plus long, qui n’est pas justifié selon lui autrement que par un bug logiciel.

Il conseille ainsi d’éviter cette mise à jour, tout en soulignant que les applications de montage sont régulièrement sujettes à des dysfonctionnements après la publication de nouveaux pilotes.

Un correctif attendu

La situation a été relayée sur le serveur Discord Qualcomm Developers, dans l’attente d’un éventuel correctif.

Pour l’heure, il est recommandé aux personnes exploitant largement le rendu graphique sous Premiere ou de l’IA locale via OpenCL de retarder l’installation de cette version 32.0.181.0, les mises à jour de pilotes graphiques n’étant pas indispensables en l’absence de besoins spécifiques liés à de nouvelles fonctions expérimentales.