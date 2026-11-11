Nintendo Switch : un changement majeur arrive en 2027 pour les comptes Nintendo

Il va falloir vous connecter autrement à votre Switch, Nintendo prépare un grand changement pour janvier 2027.

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Nintendo annonce un changement important concernant la gestion des comptes Nintendo. À partir du 26 janvier 2027, les joueurs ne pourront plus utiliser leurs comptes Google ou Apple pour se connecter à leur compte Nintendo. Cette décision concerne notamment les utilisateurs de la Nintendo Switch 2 et qui nécessitera de transformer leur compte pour quelques joueurs.

Nintendo abandonne la connexion via Google et Apple

Nintendo vient d’annoncer officiellement la fin de la prise en charge des comptes Google et Apple comme moyens de connexion aux comptes Nintendo. Ce changement de méthode de connexion est prévu pour le 26 janvier 2027.

Concrètement, les joueurs ne pourront plus se connecter à leur compte Nintendo en utilisant leurs identifiants Google ou Apple. Il ne sera également plus possible de créer un nouveau compte Nintendo à partir de ces deux services. Ce changement concerne l’ensemble des appareils de chez Nintendo, comprenant toutes les versions de Switch.

Autre conséquence de cette décision : la mission My Nintendo permettant d’obtenir des points Platine en associant son compte Google à son compte Nintendo disparaîtra elle aussi.

Comment se connecter à son compte Nintendo après le 26 janvier 2027 ?

Cette modification ne signifie pas que les joueurs utilisant actuellement Google ou Apple perdront leur compte Nintendo ou leurs données.

Nintendo précise que les utilisateurs déjà connectés sur leurs appareils n’auront pas nécessairement besoin de s’identifier à nouveau. Toutefois, si une nouvelle connexion est demandée pour une quelconque raison, ils devront utiliser une autre méthode d’authentification.

Plusieurs possibilités resteront disponibles :

L’adresse e-mail ou l’identifiant de connexion Nintendo , accompagné du mot de passe associé au compte.

, accompagné du mot de passe associé au compte. Les Passkeys (clés d’accès), qui permettent de se connecter grâce à une authentification biométrique, notamment par empreinte digitale ou reconnaissance faciale sur un appareil compatible.

Nintendo recommande d’ailleurs l’utilisation des Passkeys, présentées comme une solution à la fois pratique et plus sécurisée pour accéder à son compte.

Que faire si vous avez oublié votre mot de passe ?

Pour les joueurs qui utilisaient exclusivement leur compte Google ou Apple, il est conseillé de vérifier dès maintenant leurs informations de connexion Nintendo.

Si vous avez oublié votre mot de passe ou n’en avez jamais défini, il suffit de vous rendre sur le site officiel des comptes Nintendo et de sélectionner l’option « Mot de passe oublié ? » afin de recevoir un e-mail de réinitialisation.

Enfin, les joueurs qui n’ont plus accès à l’adresse e-mail associée à leur compte devront contacter l’assistance Nintendo pour faire modifier leurs informations.

Un changement à anticiper pour les joueurs Switch 2

Avec cette décision, Nintendo simplifie les méthodes de connexion proposées à ses utilisateurs en supprimant l’authentification via deux services tiers particulièrement populaires.

Si la majorité des joueurs ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières, ceux qui dépendent exclusivement de Google ou d’Apple pour accéder à leur compte Nintendo ont tout intérêt à anticiper cette transition.

La date à retenir est donc le 26 janvier 2027. D’ici là, les joueurs Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 peuvent vérifier leur mot de passe ou configurer une Passkey afin de continuer à accéder à leur compte sans difficulté. Nintendo n’a pas précisé les raisons exactes de cette suppression.