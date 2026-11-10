GTA 6 : cette promesse de Rockstar Games tient-elle la route ?

30 images par seconde minimum, c’est la promesse de Rockstar Games pour GTA VI, qui sort officiellement le 19 novembre. Certaines consoles pourraient cependant proposer mieux.

© Rockstar Games

Rockstar Games a confirmé que Grand Theft Auto VI offrirait au moins 30 images par seconde sur toutes les consoles, y compris la PlayStation 5 Pro. Aucun mode performance n’est prévu. La PS5 Pro bénéficiera toutefois d’améliorations visuelles réservées à cette console : la prise en charge de PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) et des ombres calculées par ray tracing. Quant à la version PC, elle n’est pas encore annoncée.

Sur PS5, le jeu exploitera aussi le stockage SSD et l’architecture d’entrée-sortie de la console pour les chargements, ainsi que l’audio spatial Tempest 3D Audio et les retours haptiques de la manette DualSense. Rockstar affirme que le jeu offre sa meilleure expérience sur les consoles PlayStation.

Préchargement et jeu en streaming

Les personnes ayant précommandé l’édition numérique peuvent désormais pré-télécharger GTA 6 sur PS5 et Xbox Series S|X. Pour l’édition physique, le préchargement sera possible dès réception du code.

Sur Xbox, GTA VI prendra en charge le Xbox Cloud Gaming sur Xbox Series S et X, mais aussi sur Xbox One. Sur cette dernière, le jeu utilisera les paramètres de la Xbox Series S. Les abonnés Xbox Game Pass Ultimate sont toutefois limités à 15 heures de streaming par mois.

La lecture à distance sera également prise en charge sur les plateformes PlayStation et Xbox.

Les précommandes dépassent les attentes de l’éditeur

La sortie de Grand Theft Auto VI est prévue le 19 novembre 2026. Selon Strauss Zelnick, directeur général de Take-Two, les précommandes dépassent les attentes de l’éditeur.

Un événement consacré au lancement, Grand Theft Auto VI: The Festival, se tiendra le 21 novembre au Mana Wynwood, à Miami. Sa programmation comprend notamment Travis Scott, Cardi B, Justice, Metro Boomin et Tainy.

Quant à la promesse, elle imposera certainement de passer certains détails graphiques en une qualité assez faible, pour profiter pleinement d’une fluidité tout juste correcte.