Black Friday : les bons plans du jour

PC portables

Asus FX571GT-BQ691T

Ce PC portable gamer équipé d’un Core i5 8300H, de 8 Go de RAM, d’un SSD de 512 Go et d’une GTX 1650 4 Go, est affiché au prix de 599 € au lieu de 799 €. Il s’articule autour d’une dalle IPS Full HD de 15 pouces, et comprend l’édition Familiale de Windows 10. L’offre inclut par ailleurs un mois d’abonnement au Xbox Game Pass. De quoi tester une large panoplie de jeux, dans des conditions particulièrement décentes et sans vous ruiner !

Lenovo Legion Y540-15IRH

Le PC gamer est proposé exceptionnellement à 899 € au lieu de 1299 €. Il est équipé d’une dalle 15,6 » Full HD, d’un processeur Intel Core i5-9300H (2,4GHz), de 8 Go de RAM, d’un SSD de 512 Go et d’une RTX 2060 6 Go. Une configuration plutôt solide, à ce niveau de prix, susceptible de faire tourner des titres récents … avec même des effets de ray-tracing. Vous avez dit Cyberpunk 2077 ?

MSI GL65 Leopard 10SFK-640FR

Ce PC portable gamer haut de gamme, proposé à 1299 € au lieu de 1599 €, est équipé d’une dalle Full HD de 15,6 » 144 Hz, d’un Intel Core i5-10300H, de 16 Go de RAM, d’un SSD de 1 To et d’une RTX 2070. Il est également équipé d’un claver SteelSeries et, entre autres, des logiciels de gestion SteelSeries Engine 3, MSI Dragon Gaming Center, MSI Matrix Display et MSI APP Player. En clair, il s’agit d’une machine très solidement équipée, proposée à un prix étonnamment bas à ce niveau d’équipement.

SSD

Western Digital Blue SN550 NVMe

Ce SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 est en réduction à 49,99 € au lieu de 72,99 € en 500 Go et 89,99 € au lieu de 114,99 € en 1 To. Le Western Digital Blue SN550 est capable d’atteindre des débits de 2400 Mo/s en lecture et 1950 Mo/s en écriture.

SanDisk SSD Plus 1 To

Le SSD SATA 1 To de SanDisk est proposé en réduction au prix de 78,99 € au lieu de 120,99 €. Ses puces MLC peuvent atteindre 535 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.

Disque dur portable

Western Digital WD_Black P10 4 To

Le disque dur portable WD_Black P10 de 4 To est proposé au prix de 98,99 € au lieu de 151,99 €, soit le téraoctet à moins de 25 euros ! Avec la réduction, il se retrouve quasiment au même prix que sa version de 2 To. Il bénéficie d’une connectique USB 3.0 et est annoncé comme atteignant 625 Mo/s.

SSD portable

Pack Samsung T5 1 To + Carte Micro SD Samsung Evo 64 Go

La référence des SSD portable est vendue 119,99€ avec une carte Micro SD de 64 Go. Pour rappel, ce SSD portable USB-C est capable d’atteindre 540 Mo/s avec sa connectique USB 3.1 dans un petit boitier de seulement 51 grammes. Il est compatible Windows, Mac OS, Android et avec le chiffrage de données.

Lecteur multimédia

Nvidia Shield TV 2019

Le modèle 2019 du Shield est actuellement à 120,99 € chez Rakuten (vendu par Boulanger) grâce à un code de réduction (135,99€ -15€). Ce modèle, équipé du Tegra X1 et épaulé par 2 Go de RAM et 8 Go de ROM, est compatible 4K et HDR. N’oubliez pas le code : RAKUTEN15.

Montre connectée

Garmin Fenix 6

La montre connectée Garmin est proposée en couleur argent/noir au prix de 429,99 € au lieu de 699 €. Elle combine les fonctions les plus avancées des montres connectées avec les fonctions d’entrainement et multisport.

Jeux vidéo

Nintendo Switch

Le pack Switch + Animal Crossing New Horizon + 3 mois d’abonnement Nintendo Switch Online est au prix de 219,99 € au lieu de 249,99 €.

Pack Logitech G29 + Shifter + Playstation Plus 3 mois

Ce volant de référence, habituellement proposé autour de 250 €, est en réduction à 219 €. Il est compatible PlayStation 4 et PC.