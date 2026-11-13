Zendure SolarFlow 2400 Pro : l’arme anti-facture salée en promo pour le Black Friday

Le Black Friday est une occasion immanquable de faire des économies au moment de l’achat, mais avec le SolarFlow 2400 Pro de Zendure, vous allez aussi en faire après ! Que vous soyez équipé ou non de panneaux solaires, il vous amènera vers une meilleure maîtrise de vos factures d’électricité. On vous explique tout.

Après un été marqué par plusieurs épisodes de fortes chaleurs, qui ont poussé les climatiseurs à fonctionner à plein régime, l’arrivée de l’hiver fait craindre une nouvelle hausse des factures d’électricité. Chauffage, éclairage, électroménager… Les besoins énergétiques des foyers vont augmenter, avec des pics de consommation qui peuvent peser lourd sur le budget. Et pour les ménages les plus énergivores, la question n’est plus seulement de consommer moins, mais aussi de consommer au meilleur moment.

Bonne nouvelle : il n’est pas nécessaire de posséder des panneaux photovoltaïques pour commencer à optimiser sa facture d’électricité. Une batterie domestique intelligente peut déjà stocker l’énergie du réseau lorsque les tarifs sont avantageux, puis la restituer pendant les périodes les plus coûteuses. Et rien n’empêche d’ajouter des panneaux solaires par la suite pour profiter également de sa propre production d’électricité. C’est tout l’intérêt du SolarFlow 2400 Pro de Zendure, une solution évolutive qui permet aux foyers à forte consommation de commencer à maîtriser leurs dépenses énergétiques dès aujourd’hui, tout en préparant une future installation photovoltaïque.

Les offres Black Friday arrivent chez Zendure !



Du 2 novembre au 7 décembre 2026, Zendure propose jusqu’à 43 % de remise sur une sélection de batteries et de kits solaires, avec des accessoires offerts en supplément.



👉 SolarFlow 2400 AC+ à 839 € (au lieu de 1 279 €) + compteur 1CT-S offert

👉 SolarFlow 2400 Pro et quatre panneaux solaires à 1 439 € (au lieu de 2 319 €) + supports de fixation ou compteur 1CT-S offerts

👉 SolarFlow 1600 AC+ et batterie AB2000L à 959 € (au lieu de 1 678 €) + multiprise 6-en-1 pour 1 € de plus

👉 Batterie AB3000L à 659 € (au lieu de 839 €)



🔥 Les lecteurs de Tom’s Hardware peuvent également profiter du code GALXM5 pour obtenir 8 % de réduction supplémentaire sur les produits éligibles de la boutique Zendure. Précisons que cela ne s’applique pas aux gammes SolarFlow 2400 AC+, 2400 Pro et Mix.



En savoir plus

🔌 Faut-il posséder des panneaux solaires pour utiliser le SolarFlow 2400 Pro ?

Pas forcément. Un logement sans panneaux solaires peut tout à fait accueillir le SolarFlow 2400 Pro, puisqu’il sait se recharger sur le réseau. Avec un contrat d’électricité adapté, vous pouvez donc programmer la recharge de la batterie pendant les heures les moins chères, puis utiliser cette même électricité stockée lorsque le tarif augmente.

L’option Tempo d’EDF se prête tout à fait à cet usage. Votre batterie peut vous aider à limiter les achats sur le réseau pendant les heures pleines des jours rouges, particulièrement coûteuses. Notre dossier sur le SolarFlow 2400 Pro et Tempo explique ce fonctionnement.

Si vous ne prévoyez pas d’installer de panneaux solaires, le SolarFlow 2400 AC+ est toutefois un choix plus économique pour cet usage. Les quatre entrées MPPT du SolarFlow 2400 Pro, conçues pour raccorder directement des panneaux solaires, ne vous seraient alors pas utiles.

☀️ Deux panneaux solaires peuvent-ils suffire pour charger la batterie ?

Oui, deux panneaux solaires peuvent déjà produire de l’électricité à stocker. Toutefois pour que cela soit réellement intéressant il faut que leur production dépasse la consommation des appareils de la maison. Leur puissance et leur exposition comptent donc autant que leur nombre !

Le SolarFlow 2400 Pro peut recevoir la production de vos panneaux solaires de deux façons :

Avec des panneaux solaires branchés directement sur l’appareil : en plus de stocker la production solaire, ses quatre régulateurs MPPT optimisent séparément chaque entrée même si les panneaux ont des orientations différentes.

: en plus de stocker la production solaire, ses quatre régulateurs optimisent séparément chaque entrée même si les panneaux ont des orientations différentes. Avec des panneaux solaires reliés à un onduleur existant : ce boîtier transforme d’abord la production en une électricité utilisable dans la maison. Le SolarFlow 2400 Pro peut ainsi recevoir jusqu’à 1 800 W depuis votre réseau électrique domestique pour charger sa batterie, soit 4 800 W au total en combinant les deux branchements.

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🔋 À quoi correspondent les 2,4 kWh de capacité ?

Les 2,4 kWh constituent votre réserve d’électricité. Pour savoir si elle peut vous suffire, comparez-la à ce que votre foyer consomme lorsque les panneaux solaires ne produisent plus. Si vous utilisez 4 kWh par jour, alors la batterie intégrée pourra couvrir une partie de ces besoins.

Vous pouvez augmenter cette réserve avec les batteries Zendure AB3000L qui ajoutent chacune 2,88 kWh:

Avec une extension, la capacité totale atteint 5,28 kWh .

la capacité totale atteint . Avec cinq extensions, elle monte à 16,8 kWh.

Vous pouvez donc compléter votre équipement progressivement en fonction de votre production solaire et de votre consommation.

📊 Quel intérêt y-a-t-il a à ajouter un compteur intelligent ?

Lorsque vous lancez votre lave-vaisselle, les besoins énergétiques de votre logement augmentent. Un compteur intelligent détecte cette hausse et transmet l’information au système de gestion de l’énergie (HEMS), qui ajuste alors la puissance délivrée par la batterie en fonction des besoins du foyer. Pour cela, le compteur mesure en temps réel l’électricité prélevée sur le réseau et celle qui y est réinjectée.

Les compteurs intelligents Zendure Smart Meter s’installent directement dans le tableau électrique. Certains modèles Shelly et Everhome* sont également compatibles. Notre dossier sur l’ajout d’une batterie à une installation solaire explique l’intérêt de ces compteurs.

Cet équipement est toutefois facultatif. Sans lui, vous pouvez déjà programmer des horaires de charge et choisir une puissance de sortie fixe directement dans l’application.

* Shelly Pro 3EM (connexion Wi-Fi locale et cloud), 3EM (cloud uniquement), Pro 3EM-400, Pro 3EM-3CT63. EverHome EcoTracker IR (versions noire et bleue), EcoTracker et EcoTracker P1.

🛠️ Quels points vérifier avant de choisir son emplacement ?

La première étape est de penser au poids de l’installation. Le SolarFlow 2400 Pro pèse 27,8 kg seul. Avec cinq batteries supplémentaires, l’ensemble atteint 159,3 kg (hors panneaux solaires et fixations). Si vous avez décidé de l’installer sur votre balcon, assurez-vous que la dalle peut supporter cette charge.

Prévoyez aussi une prise murale sur un circuit dédié. Vous ne pouvez pas utiliser de multiprise pour brancher votre batterie. Vérifiez aussi que les câbles des panneaux solaires seront assez longs pour aller jusqu’aux entrées de la batterie.

Enfin, testez la réception du Wi-Fi 2,4 GHz, vous aurez besoin d’une couverture suffisante pour profiter des fonctions connectées du SolarFlow 2400 Pro.

⚡ Jusqu’à quelle puissance peut-il alimenter la maison ?

La puissance envoyée au logement est réglée par défaut sur 800 W, comme le demande la réglementation française. Pour vous donner un ordre d’idée, cela peut couvrir l’éclairage de votre logement et les appareils d’un bureau. Si vous allumez un appareil plus gourmand le réseau fournira ce que la production solaire et la batterie ne couvrent pas.

La puissance peut être augmentée jusqu’à 2 400 W. Pour que cela soit possible, Zendure demande que l’installation soit contrôlée par un électricien qualifié. Celui-ci doit vérifier que les câbles et les protections du circuit conviennent à cette utilisation. Après ce contrôle, vous pouvez demander l’augmentation de puissance dans l’application.

🔦 Quels appareils peut-on faire fonctionner pendant une panne de courant ?

Pendant une coupure, le SolarFlow 2400 Pro alimente les appareils reliés directement à sa prise de secours, par exemple un congélateur, une lampe ou une multiprise adaptée qui réunit plusieurs équipements (à condition que leur puissance totale ne dépasse pas 2 400 W en continu).

Attention cependant, certains appareils peuvent demander davantage de puissance au démarrage. Pour cela, la sortie de secours supporte une pointe de 3 600 W pendant 200 millisecondes. Vérifiez donc la puissance nécessaire au démarrage de votre équipement et la durée de cet appel de puissance pour savoir s’il est compatible.

🤖 Que peut gérer ZENKI à votre place ?

ZENKI est un mode de gestion intelligent intégré au système HEMS (Home Energy Management System) de Zendure. Il optimise les moments où la batterie se recharge et ceux où elle alimente le logement. Pour fonctionner, il analyse votre consommation, la production solaire potentielle grâce à la météo et les tarifs de l’électricité.

Il peut ainsi prévoir de charger votre batterie avant une période où l’électricité coûte cher, ou garder de la place si une journée ensoleillée est annoncée. Vous n’avez donc pas à régler chaque cycle à la main et à anticiper vous-même. Nous détaillons la gestion automatique par ZENKI dans notre article sur la gamme SolarFlow.

Pour que ZENKI puisse récupérer les prix de votre offre à tarification dynamique, vous devez connecter votre fournisseur compatible dans l’application Zendure et autoriser l’accès aux données tarifaires.

💶 Quel gain peut-on espérer avoir sur sa facture ?

Avec des panneaux solaires, les économies viennent surtout du surplus que vous utilisez chez vous et qui vous évite d’acheter de l’électricité sur le réseau.

D’après les estimations de Zendure, un foyer consommant environ 5 000 kWh d’électricité par an peut réaliser jusqu’à 908 € d’économies annuelles. Cette simulation repose sur une installation associant un SolarFlow 2400 Pro, deux batteries supplémentaires AB3000L, pour une capacité totale de 8,16 kWh, et 3 000 Wc de panneaux photovoltaïques. Le fabricant estime ainsi le retour sur investissement à environ 3,7 ans. Des résultats théoriques qui dépendent notamment de l’ensoleillement, des habitudes de consommation et des tarifs de l’électricité.

Sans panneaux solaires, c’est surtout l’écart entre le prix de recharge et celui des achats évités qui compte. Selon les tarifs EDF au 1er août 2026, Tempo facture le kWh 0,1356 € TTC en heures creuses bleues contre 0,7295 € TTC en heures pleines rouges. Le second tarif est environ 5,4 fois plus élevé !

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🌦️ Peut-on l’installer dehors toute l’année ?

Oui, le SolarFlow 2400 Pro peut être installé à l’extérieur, même en hiver. Son indice IP65 vous indique que le boîtier est protégé contre la poussière et les jets d’eau. Pour garantir sa longévité, il est toutefois recommandé de choisir un emplacement abrité du soleil direct et de la pluie, avec assez d’espace autour pour évacuer la chaleur. Notez que l’appareil ne doit pas être immergé et la prise de secours doit être protégée de l’eau pendant son utilisation.

Zendure annonce une plage de fonctionnement de -20 °C à +55 °C. Cela est possible grâce à un chauffage intégré qui réchauffe les cellules avant leur recharge lorsque c’est nécessaire, car les charger sous 0 °C risquerait de les dégrader. Nous abordons aussi ces précautions dans notre dossier sur l’indépendance énergétique avec Zendure.

Au fil des charges et des décharges, les cellules d’une batterie vieillissent et stockent progressivement de moins en moins d’électricité. Pour contrer ce vieillissement, le SolarFlow 2400 Pro utilise des cellules LiFePO4 (ou lithium fer phosphate) conçues pour supporter de nombreux cycles. Zendure annonce plus de 6 000 cycles et une garantie de 10 ans.

Pour protéger ces cellules, le système associe plusieurs fonctions :

Le BMS : un système électronique de gestion de la batterie qui contrôle la tension, le courant et la température

un système électronique de gestion de la batterie qui contrôle la tension, le courant et la température Le suivi du SoC : qui surveille le niveau de charge et aide notamment à éviter les décharges trop profondes

: qui surveille le niveau de charge et aide notamment à éviter les décharges trop profondes Le système ZenGuard : qui surveille le fonctionnement à distance et intègre un dispositif d’extinction par aérosol prévu en cas d’anomalie thermique grave.

À savoir : les températures auxquelles la batterie est exposée et la fréquence d’utilisation influencent également la durée de vie de votre batterie, comme nous l’expliquons dans notre article sur le vieillissement des batteries solaires.

⚖️ Dans quels cas choisir le SolarFlow 2400 Pro plutôt que le SolarFlow 2400 AC+ ?

Chez Zendure, le SolarFlow 2400 AC+ propose lui aussi 2,4 kWh de stockage. Il est conçu pour récupérer le surplus de panneaux solaires déjà reliés à un onduleur depuis le circuit électrique du logement. Vous pouvez donc ajouter une batterie sans revoir le fonctionnement de votre installation.

Le SolarFlow 2400 Pro, lui, dispose en plus d’entrées solaires pour brancher les panneaux directement. Ce choix vous donne davantage de possibilités si vous préparez une nouvelle installation. Vous pouvez aussi commencer par utiliser la batterie sur le réseau, puis lui raccorder des panneaux solaires plus tard, lorsque votre projet se concrétise.

Dans tous les cas, les deux modèles peuvent fonctionner sans panneaux solaires. Si vous ne prévoyez pas d’en installer, le SolarFlow 2400 AC+ est donc tout à fait adapté.

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Cet article a été rédigé en partenariat avec Zendure.