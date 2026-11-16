Windows 11 sur l’iPhone Duo, c’est possible et sans jailbreak

Un responsable de Google a fait démarrer la version Arm de Windows 11 sur le pliable d’Apple, commercialisé depuis environ trois semaines.

Le premier smartphone pliable d’Apple est en magasin depuis à peine trois semaines, et il fait déjà tourner le système d’exploitation de Microsoft. Ammaar Reshi, dirigeant du design produit chez Google AI Studio, est parvenu à faire démarrer en local la version complète de Windows 11 pour processeurs ARM sur l’iPhone Duo, sans jailbreak.

Un usage selon la position de l’appareil

Le projet s’appelle WindowsiOS. Ammaar Reshi a publié une démonstration sur X cette semaine et mis le code source à disposition sur GitHub. On y voit Windows 11 24H2 faire tourner le navigateur Microsoft Edge et l’application de programmation Antigravity de Google, le tout avec des commandes tactiles.

L’affichage s’adapte à la position de l’appareil. Lorsque le téléphone est à moitié plié, l’écran du bas devient un clavier et un pavé tactile. Une fois déplié, Windows occupe toute la dalle de 7,6 pouces.

Une approche différente des tentatives précédentes

Windows avait déjà fonctionné sur un iPhone. En 2024, le développeur à l’origine de Tiny11 avait lancé une version allégée sur un iPhone 15 Pro grâce à l’émulateur UTM SE. Il fallait tout de même environ 20 minutes pour arriver sur le bureau, UTM SE devant interpréter chaque instruction de façon logicielle. Auparavant, Windows avait déjà tourné sur un iPhone 14 Pro.

La virtualisation matérielle, plus rapide, n’est pas envisageable : Apple a supprimé l’accès à l’hyperviseur sur les versions standard d’iOS à partir d’iOS 16.4. WindowsiOS procède autrement. Le projet traduit le code ARM de Windows en code ARM que la puce A20 Pro de l’iPhone Duo peut exécuter directement. Les deux environnements partageant le même jeu d’instructions, cette traduction est possible. Ce même point commun a récemment permis de faire tourner des jeux Switch de manière native sur des iPhone.

Gamini 4 aux opérations

Selon le fichier README du projet, l’ensemble du travail d’ingénierie propre à Windows a été confié à Gemini 4 Carbon. Google n’a ouvert ce modèle aux développeurs et aux abonnés AI Ultra que cette semaine, si bien que la démonstration sert aussi de vitrine à l’outil.

Le traducteur au cœur du dispositif n’est cependant pas nouveau : il provient de Henge, un projet open source qui avait déjà permis de faire fonctionner macOS sur des iPhone récents.

Une installation réservée aux utilisateurs initiés

Il ne faut pas s’attendre à une publication sur l’App Store. La mise en place exige un Mac à processeur Apple Silicon équipé de Xcode, ainsi que sa propre image de Windows 11 ARM. À chaque lancement, un débogueur doit en outre être relié au téléphone pour débloquer la mémoire exécutable dont dépend le traducteur.

Cette méthode non officielle est aussi utilisée par les émulateurs d’iPhone qui reposent sur la compilation à la volée (JIT). Apple pourrait donc la bloquer dans une future mise à jour d’iOS, comme l’entreprise l’a fait pour l’accès à l’hyperviseur.

Une quantité de RAM limitée

Windows ne dispose que de 4,5 Go des 12 Go de mémoire vive de l’iPhone Duo. Pour y parvenir, Ammaar Reshi a retiré plus de 35 services d’arrière-plan du système, dont Defender. La consommation de mémoire au repos descend ainsi à environ 1,46 Go.

Le README affirme que les performances sont proches du natif, mais ne fournit aucun test de performance à l’appui. Le projet n’a par ailleurs été essayé que sur l’iPhone Duo.