NVIDIA : après son éviction, Jensen Huang pourrait avoir une seconde chance

Le départ de Jensen Huang pourrait ne pas être définitif. Deux importants actionnaires de NVIDIA demandent au conseil d’administration de ne pas écarter un éventuel retour du fondateur, alors que les enquêtes se poursuivent.

Le conseil d’administration de NVIDIA est invité à ne pas précipiter le choix d’un nouveau directeur général permanent. Selon nos confrères de chez CNBC, deux investisseurs ont demandé vendredi aux administrateurs, dans une lettre commune, d’envisager toutes les options pour la direction future du fabricant de processeurs graphiques, y compris un éventuel retour du fondateur, Jensen Huang.

Une lettre de deux actionnaires

Les signataires sont Brad Gerstner, directeur général d’Altimeter Capital, et Gavin Baker, d’Atreides Management. Altimeter détient environ 9,4 millions d’actions NVIDIA, soit près de 1,9 milliard de dollars. Atreides en détient 1,2 million, évaluées à près de 250 millions de dollars.

Les deux investisseurs réclament un processus « lent, mesuré et délibéré » concernant la future direction de l’entreprise. Ils reconnaissent que Colette Kress, la nouvelle directrice générale par intérim, est en mesure de piloter la société, mais uniquement en attendant une nouvelle nomination. Ils estiment toutefois que les administrateurs doivent de la patience aux actionnaires comme au fondateur, jusqu’à la fin des enquêtes internes.

Cette démarche coïncide avec une pétition en ligne, « Stand with Jensen », qui a réuni plus de 100 000 signatures. Parmi elles figurent plus de 5 000 salariés actuels de NVIDIA et des soutiens médiatisés, dont Elon Musk, PDG de SpaceX et Tesla.

Un enjeu pour l’IA open source

Avant sa démission contrainte, Jensen Huang s’était imposé comme un défenseur de l’IA open source. Il a notamment mis en ligne sur Hugging Face plus de 500 modèles ouverts et 250 jeux de données, et développé la famille de modèles Nemotron. Il s’était aussi engagé à consacrer 26 milliards de dollars sur cinq ans à des initiatives de modèles à poids ouverts.

Ces choix ont une portée commerciale majeure. Un utilisateur disposant du matériel adapté peut faire tourner des modèles open source dans son travail quotidien, sans passer par les abonnements proposés par Anthropic, OpenAI et d’autres acteurs. Ces sociétés y perdent une source de revenus.

Des rumeurs visant Anthropic

Dans ce contexte, des rumeurs affirment que des concurrents de NVIDIA, Anthropic en particulier, auraient souhaité le départ de Jensen Huang en raison de son soutien appuyé aux modèles open source. Ces affirmations restent des rumeurs.

Jensen Huang s’est par ailleurs opposé au directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, sur l’interdiction des livraisons de puces graphiques à la Chine. Il avait déclaré dans un entretien : « Notre marché n’est pas à lui de le céder. »

D’après plusieurs informations, un journaliste d’investigation avait reçu en amont le conseil d’un initié du secteur technologique de se pencher sur Megaspeed, une entreprise de calcul basée à Singapour. Cet épisode a alimenté en ligne des soupçons visant des rivaux de NVIDIA. Dario Amodei a publiquement démenti plaider pour une interdiction des modèles à poids ouverts.

Une décision encore ouverte

Si le conseil d’administration suit les demandes des investisseurs et laisse la voie libre à un retour de Jensen Huang, les éventuelles manœuvres visant à affaiblir l’IA open source et à durcir les restrictions sur les puces pourraient échouer. On ignore pour l’instant comment le conseil accueillera cette requête.