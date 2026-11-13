Fin de partie chez NVIDIA, son mythique PDG quitte ses fonctions

Jensen Huang a démissionné de ses fonctions de PDG de Nvidia, ainsi que de son siège au conseil d’administration. Ce départ arrive quelques jours après des affaires de liaisons extraconjugales mêlées à des affaires de supposé espionnage. Selon le conseil d’administration, la démission est effective avec effet immédiat.

Une direction par intérim en attendant

Colette Kress, vice-présidente exécutive et directrice financière, a accepté d’assurer l’intérim en attendant une nouvelle nomination. Le conseil d’administation indique avoir lancé la recherche d’un nouveau PDG et examinera des candidatures internes comme externes.

Après sa nomination, Colette Kress a déclaré que la force de NVIDIA avait toujours reposé sur ses équipes. Elle a dit vouloir s’appuyer sur les bases posées par Jensen Huang durant 33 ans, poursuivre les travaux du groupe dans l’intelligence artificielle, et rester concentrée sur ses clients, partenaires, développeurs et actionnaires. Jensen Huang, lui, n’a fait aucune déclaration pour l’instant.

Une première affaire liée à un soupçon d’espionnage

Les difficultés du dirigeant ont commencé avec des informations selon lesquelles il avait eu une liaison avec Alice Huang, ancienne cadre de Megaspeed International, une entreprise de datacenters basée à Singapour. Des responsables du renseignement américain estiment qu’elle travaillait pour le ministère chinois de la Sécurité d’État. Sa mission aurait été de recueillir des informations sur les technologies américaines d’IA et, potentiellement, d’inciter le patron de NVIDIA à plaider pour un assouplissement des restrictions sur les exportations de puces avancées vers la Chine.

Jensen Huang a reconnu cette liaison le 8 novembre et présenté ses excuses à son épouse, à sa famille et à ses collègues. Le conseil d’administration a ouvert une enquête indépendante pour déterminer si des secrets de l’entreprise ou des intérêts de sécurité nationale avaient été compromis. Il a précisé que rien n’indiquait que ce soit le cas.

Une action en justice et une chute en Bourse

L’action NVIDIA a reculé de près de 5 % après cet aveu, soit environ 190 milliards de dollars de capitalisation en une séance. Une action collective a par ailleurs été déposée contre Jensen Huang et le groupe. Elle les accuse d’avoir induit les investisseurs en erreur en dissimulant cette relation.

Après l’annonce de la démission, le titre est tombé à environ 158 dollars, un niveau inédit depuis juillet 2025. La capitalisation de Nvidia a perdu 2 000 milliards de dollars depuis le pic du début du mois d’octobre.

Une seconde liaison avec une dirigeante du groupe

Le 11 novembre, de nouvelles informations ont fait état d’une seconde liaison, cette fois avec Kimberly Powell, vice-présidente chargée de la santé chez NVIDIA, qui est placée sous l’autorité directe de Jensen Huang. Cette relation soulève des questions sur d’éventuelles violations du code de conduite de l’entreprise. Des informations évoquaient aussi une volonté du conseil d’administration d’écarter le dirigeant.

Le conseil avait pourtant exprimé sa confiance à Jensen Huang trois jours plus tôt. Il se serait réuni mercredi pour discuter de son éviction. Jensen Huang avait cofondé NVIDIA en avril 1993 avec Chris Malachowsky et Curtis Priem, et en était resté le seul PDG.

Des liens étroits avec Donald Trump

Jensen Huang entretient des relations proches avec le président américain Donald Trump. Il a rejoint son conseil consultatif sur la technologie plus tôt cette année et a plusieurs fois salué la politique de la Maison-Blanche. Il a aussi obtenu de l’administration un assouplissement des restrictions sur les exportations de puces d’IA vers la Chine. En octobre, Donald Trump lui a remis la Médaille nationale de la science. Jensen Huang l’a également accompagné lors d’un déplacement en Chine. En août, lors du All-In Summit, il avait pris un appel du président en direct sur scène, en le mettant sur haut-parleur devant le public, alors qu’il parlait de sécurité et de régulation de l’IA.

Après les premières révélations, Donald Trump avait défendu le patron de Nvidia, le qualifiant de « mec honorable » qui avait fait un « formidable travail » pour le pays. Il a ensuite affirmé que Jensen Huang lui avait assuré tout ignorer des activités d’espionnage prêtées à Alice Huang, une version qu’il a dit croire.