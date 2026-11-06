Stockage solaire : faut-il profiter du Black Friday pour investir dans le SolarFlow 2400 AC+ ?

Et si vous réduisiez votre facture d’électricité sans changer vos habitudes ? Avec le SolarFlow 2400 AC+, Zendure propose une solution de stockage intelligente, évolutive et simple à installer. Découvrez ses atouts et tout ce qu’il faut savoir avant de craquer !

Les produits Zendure ont largement fait leurs preuves en matière de performances et peuvent réellement vous aider à réaliser des économies au quotidien. L’un des produits les plus populaires de la marque est le SolarFlow 2400 AC+.

Cette solution de stockage solaire plug-and-play permet de restituer l’énergie stockée (qu’elle provienne de vos panneaux solaires ou de votre réseau électrique) pour l’utiliser au moment où l’électricité est la plus chère.

Capacités d’évolution, contrainte d’installation… ? On vous dit ce qu’il faut savoir avant d’investir.

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Du 2 novembre au 7 décembre 2026, Zendure propose jusqu’à 43 % de remise sur une sélection de batteries et de kits solaires, avec des accessoires offerts en supplément.



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En savoir plus

🤔 Quelle est la capacité de stockage du SolarFlow 2400 AC+ ?

Le SolarFlow 2400 AC+ intègre une batterie de 2,4 kWh, une capacité qui permet de couvrir une partie des besoins électriques d’un foyer en soirée. Cette capacité peut être augmentée en ajoutant des batteries AB3000L de 2,88 kWh chacune. Il est possible d’en installer jusqu’à cinq, pour atteindre une capacité totale de 16,8 kWh.

Cette modularité permet de commencer avec une installation relativement simple, puis de l’adapter à l’évolution des besoins du logement, sans remplacer l’équipement principal.

🏠 Quelle puissance peut-il fournir à la maison ?

En configuration plug-and-play, la puissance injectée dans le circuit domestique est limitée par défaut à 800 W pour des raisons légales. Cela permet de couvrir une partie de la consommation courante du logement, notamment celle des appareils fonctionnant en permanence.

Il est possible d’augmenter cette puissance jusqu’à 2 400 W, mais cette configuration nécessite une vérification de l’installation électrique par un professionnel qualifié et la création d’une ligne dédiée. Il ne suffit donc pas de modifier un paramètre dans l’application pour utiliser cette puissance en toute sécurité.

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📐 Quelles sont les contraintes et les conditions d’installation ?

La grande souplesse d’installation constitue l’un des principaux atouts du SolarFlow 2400 AC+. Conçu comme une solution de stockage rétrofit, il peut être ajouté à une installation photovoltaïque existante sans nécessiter de modification majeure. La gamme SolarFlow de Zendure est en effet compatible avec la quasi-totalité des systèmes solaires en toiture et des onduleurs photovoltaïques disponibles sur le marché, indépendamment de leur marque ou de leur configuration.

Grâce à son fonctionnement en couplage AC, le SolarFlow 2400 AC+ s’intègre directement au réseau électrique domestique via une prise adaptée, sans avoir à intervenir sur le circuit reliant les panneaux solaires à l’onduleur. Cette approche simplifie considérablement l’installation et limite les contraintes de compatibilité, tout en permettant d’ajouter une capacité de stockage à un équipement solaire déjà en place.

Cela fonctionne évidemment aussi si vous n’avez pas de panneaux solaires, mais que vous souhaitez atténuer les variations de tarifs liées aux forfait Tempo, par exemple.

Il faut juste un emplacement adapté à proximité d’une prise de courant (un câble de 3 mètres est fourni), stable et suffisamment ventilé. Le poids de l’ensemble doit être pris en compte, notamment pour une installation sur un balcon avec plusieurs batteries empilées.

La présence d’une connexion WiFi vous permettra également de suivre depuis votre application les évolutions de votre consommation électrique. Pour les zones hors d’atteinte du Wifi, une prise RJ45 est disponible pour un raccord filaire à votre réseau domestique.

⏱️ Un compteur intelligent (Smart Meter) est-il indispensable ?

Non, le SolarFlow 2400 AC+ peut fonctionner sans compteur intelligent. Il est possible de définir des paramètres de charge et de décharge dans l’application, notamment en fonction des horaires.

En revanche, l’ajout d’un compteur électrique intelligent compatible permet d’exploiter pleinement les capacités du SolarFlow 2400 AC+. En mesurant en temps réel les flux d’électricité du logement, le système peut ajuster automatiquement sa puissance de charge et de décharge en fonction des besoins du foyer. Cette régulation dynamique permet d’optimiser l’autoconsommation, de limiter les prélèvements sur le réseau et d’éviter de réinjecter inutilement de l’énergie lorsque la consommation est faible.

Le SolarFlow 2400 AC+ prend notamment en charge plusieurs compteurs intelligents de Shelly, dont les Pro 3EM (connexion Wi-Fi locale et cloud), 3EM (cloud uniquement) et Pro 3EM-400. La compatibilité avec le Pro 3EM-3CT63 est également annoncée. Du côté d’EverHome, les modèles EcoTracker IR (versions noire et bleue), EcoTracker et EcoTracker P1 figurent parmi les équipements compatibles. Cette prise en charge de plusieurs solutions de mesure facilite l’intégration du système à différentes configurations électriques, sans imposer l’utilisation d’un compteur propriétaire.

😶‍🌫️ Peut-on l’installer à l’extérieur et l’utiliser en hiver ?

Le SolarFlow 2400 AC+ bénéficie d’un indice de protection IP65. Il est donc conçu pour résister à la poussière et aux projections d’eau, ce qui autorise une installation extérieure.

Il dispose également d’un système de gestion des basses températures. Lorsque les conditions deviennent trop froides, un dispositif d’autochauffage permet de ramener la batterie dans une plage de température compatible avec une recharge sécurisée. Cette fonction est particulièrement utile en hiver, lorsque les températures descendent sous zéro.

Il reste néanmoins préférable de choisir un emplacement protégé des intempéries les plus sévères et de respecter les températures de fonctionnement indiquées par le fabricant.

🔋 Quelle est la durée de vie de la batterie ?

Zendure utilise des cellules lithium-fer-phosphate, également appelées LiFePO4 ou LFP. Cette technologie est appréciée pour sa stabilité thermique et sa bonne résistance aux cycles de charge et de décharge.

Le nombre de cycles est effectivement l’un des paramètres qui déterminent la durée de vie de votre batterie, mais ce n’est évidemment pas le seul. Les décharges trop profondes ou encore les températures d’utilisation entrent aussi en ligne de compte.

Pour préserver les cellules, le SolarFlow 2400 AC+ s’appuie sur un système de gestion de batterie (BMS) chargé de surveiller notamment la température, la tension et le courant. La technologie ZenGuard ajoute des fonctions de surveillance et de maintenance préventive, tandis que la gestion de l’état de charge, ou SoC, contribue à éviter les décharges excessives.

Zendure affiche d’ailleurs sa confiance dans la fiabilité de son produit en proposant une garantie de 10 ans.

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💸 Quelles économies peut-on réellement réaliser avec le SolarFlow 2400 AC+ ?

C’est évidemment une question majeure à aborder avant d’investir dans une batterie domestique. Bien sûr le calcul sera spécifique à chaque foyer, car tout dépend de votre production solaire, de votre consommation et des tarifs de votre fournisseur d’électricité.

Zendure s’est livré à quelques simulations en s’appuyant sur les tarifs réglementés de l’électricité au 1er août 2026.

Tarif dynamique basique Tarif dynamique avancé Tarif fixe + solaire en toiture Consommation annuelle 2 000 kWh 3 000 kWh 5 000 kWh Capacité de stockage 5,28 kWh 8,16 kWh 16,8 kWh Batteries AB3000L supplémentaires 1 2 5 Économies annuelles maximales estimées 500 € 773 € 1 591 € Retour sur investissement estimé 3,36 ans 3,10 ans 2,86 ans

Pour les abonnés à l’offre Tempo d’EDF, les écarts de prix sont considérables : de 0,1356 € le kWh en heures creuses un jour bleu à 0,7295 € en heures pleines un jour rouge. Le kWh le plus cher de l’année coûte donc 5,4 fois plus que le moins cher ! De quoi rendre l’investissement dans une batterie particulièrement intéressant pour éviter de se priver ou de surveiller constamment sa consommation pendant les jours rouges.

Zendure propose un système de gestion intelligente de l’énergie (HEMS) destiné à optimiser le fonctionnement de ses solutions de stockage. Parmi les différents modes disponibles, on trouve ZENKI, qui s’appuie sur l’intelligence artificielle pour piloter automatiquement les cycles de charge et de décharge de la batterie.

Pour cela, ZENKI AI analyse plusieurs paramètres, notamment les habitudes de consommation électrique du foyer, les conditions météorologiques, les prévisions de production solaire et les fluctuations du prix de l’électricité. Le système peut ainsi privilégier la recharge de la batterie lorsque la production solaire est excédentaire ou que les tarifs sont avantageux, puis restituer l’énergie stockée pendant les périodes de forte consommation ou lorsque l’électricité est plus chère.

L’objectif est de maximiser l’autoconsommation et de réduire la facture d’électricité, tout en limitant les interventions manuelles. Attention toutefois, l’utilisation du mode ZENKI et l’optimisation des fonctionnalités du HEMS nécessitent l’installation d’un compteur électrique intelligent compatible avec la gamme SolarFlow. Celui-ci permet de mesurer précisément les échanges d’énergie du logement et de fournir au système les données indispensables à un pilotage efficace.

⚡️ Peut-il alimenter la maison en cas de coupure de courant ?

Le SolarFlow 2400 AC+ dispose effectivement d’une sortie électrique dédiée au fonctionnement hors réseau. Celle-ci peut délivrer jusqu’à 2 400 W, avec une capacité de pointe annoncée de 3 600 W pendant 200 millisecondes.

Concrètement, cette sortie peut permettre de continuer à alimenter certains équipements essentiels, comme un réfrigérateur, un routeur Internet, des lampes ou un ordinateur. Un petit appareil électroménager peut également être utilisé, à condition de respecter les limites de puissance.

En revanche, il ne faut pas confondre cette fonction avec une alimentation de secours automatique de toute la maison. Les appareils doivent être raccordés à la sortie prévue à cet effet, directement ou au moyen d’une installation adaptée. En cas de coupure, le système ne maintient pas automatiquement sous tension toutes les prises du logement.

L’autonomie dépend naturellement de la capacité disponible et de la consommation des équipements branchés.

⚖️ SolarFlow 2400 Pro ou 2400 AC+ : lequel choisir ?

Les deux systèmes partagent plusieurs caractéristiques, notamment une capacité de base de 2,4 kWh, une extension possible jusqu’à 16,8 kWh et une puissance bidirectionnelle pouvant atteindre 2 400 W dans une configuration adaptée.

Leur principale différence concerne la manière dont ils s’intègrent à une installation solaire.

Le SolarFlow 2400 Pro dispose de quatre entrées MPPT permettant de raccorder directement des panneaux photovoltaïques. Il constitue donc un choix particulièrement intéressant pour créer une nouvelle installation ou faire évoluer un système solaire de balcon.

Le SolarFlow 2400 AC+, de son côté, est davantage destiné aux logements qui possèdent déjà une installation photovoltaïque, notamment en toiture. Son fonctionnement par couplage AC permet d’ajouter une capacité de stockage sans nécessairement modifier l’installation solaire existante. Il conviendra également aux foyers qui souhaitent optimiser leur forfait Tempo.

Le choix dépend donc principalement de l’équipement déjà présent et de la manière dont on souhaite intégrer la batterie au logement.

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Cet article a été rédigé en partenariat avec Zendure.