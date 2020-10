Bon plan Amazon Prime Day : notre sélection des meilleurs SSD

C’est avec Sabrent que nous ouvrons le bal, avec pas moins de 4 modèles. Tout d’abord le Sabrent Rocket Nvme PCIe 4.0 1 To. Comme son nom l’indique, ce modèle M.2 est en PCIe 4.0, et au format M.2 2280. Il utilise des puces TLC 3D et un contrôleur Physon, capables de tutoyer les 5000 Mo/s en lecture et 4500 Mo/s en écriture sous Crystal Mark. Ce modèle véloce et peu cher se révélait déjà être un excellent rapport qualité/prix, mais avec ses 107,57 € d’économie (142,42 € au lieu de 249,99 €), il s’impose comme un modèle à ne pas rater !

Vient ensuite le Sabrent Rocket PCIe 4.0 1 To Heat Sink, équipé de son dissipateur thermique. Il épouse donc rigoureusement les mêmes caractéristiques que le modèle précédent, mais il s’accompagne d’un dissipateur visant à refroidir ses 5000 Mo/s de débit. Pour seulement 7 € de plus, il peut rendre bien des services, surtout quand on sait à quel point les SSD M.2 peuvent vite monter en température et ainsi brider leurs performances.

C’est maintenant au tour du Sabrent Rocket 2 To. Ce SSD M.2 2280 est quant à lui équipé d’une interface PCIe 3.0. Basé sur une mémoire 3D TLC NAND, il promet d’atteindre 3450 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture. Avec ses 2 To, vous aurez de quoi installer tous vos jeux, programmes et fichiers, en un temps record. À 239,89 € au lieu de 349,99 € (110,10 € d’économie), vous pourrez vous faire plaisir à petit prix.

Une sélection pour des budgets plus serrés

Pour finir du côté de chez Sabrent, nous avons un Sabrent Rocket Q 1 To. Ce SSD M.2 2280 PCIe 3.0 et équipé de mémoires 3D QLC NAND pouvant atteindre 3200 Mo/s en lecture et 2000 Mo/s en écriture. Avec sa QLC, le modèle Q se montre moins véloce et durable que ses congénères en MLC, mais il en découle un prix rikiki. À 97,42 € au lieu de 159,99 € (62,57 € d’économie) pour 1To, il peut être un bon choix pour les budgets les plus serrés, tout en ayant les avantages du M.2.

À l’occasion de ces Prime Days, Amazon nous propose également une grosse référence qu’est le Samsung 970 Evo Plus. Ce must-have qu’on ne présente plus épouse le format M.2 2280 et PCIe 3.0. Équipé de V-NAND MLC, il avoisine les 3500 Mo/s en lecture et dépasse les 2700 Mo/s en écriture sous Cystal Mark, dans sa version 1 To. Rapide, fiable et endurant, il est vendu avec une garantie de 5 ans et donné avec un TBW de 1200 To. Le 970 Evo Plus est disponible en réduction en 500 Go et 1 To à respectivement 79,50 € au lieu de 134,99 € (-55,49 €) et 148 € au lieu de 219,99 € (-71,99 €).

Vous pourrez également vous tourner vers des modèles Western Digital, avec tout d’abord le Western Digital Blue M.2 SATA 1 To. Au format M.2 2280, ce modèle n’est pas en PCIe, mais attention, en SATA. Donc réservé à une utilisation plutôt spécifique, ce SSD NAND 3D TLC atteint 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture, pour un TBW de 500 To et une garantie de 5 ans. À 111,01 € au lieu de 134,99 € il présente un bon rapport qualité/prix.

Pour finir avec les SSD, Amazon nous propose également le Western Digital Blue 1 To. Comme le modèle précédent, il délivre un débit de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture grâce à sa 3D NAND TLC, avec un TBW de 500 To et 5 ans de garantie. Mais cette fois-ci en version SATA 2,5 pouces. Donc avec la possibilité de l’installer sur la grande majorité des machines, ce SSD à 109,99 € au lieu de 134,99 € présente comme son frère un bon rapport qualité/prix.

Des boîtiers externes, pratiques et ergonomiques

En plus des SSD, Amazon propose trois boîtiers UGREEN pendant ses Prime Day. Assez réputé pour ses petits prix, son bon rapport qualité/prix et ses designs épurés et élégants, UGREEN propose de nombreux accessoires, notamment des boîtiers pour HDD/SSD externes. Bien plus intéressant et versatile qu’un disque dur externe de constructeur.

Le premier modèle en question de chez UGREEN est un dock pour disque dur 3,5 pouces, avec alimentation secteur et connectique USB 3.0. Il est compatible Windows et Mac OS ainsi que Linux et est annoncé comme supportant des disques jusqu’à 16 To.

Ensuite, nous avons repéré deux boîtiers pour disques 2,5 pouces SATA. Plug & Play et compatibles HDD comme SSD, le premier modèle est équipé d’un port USB 3.0 en sus.

Pour quelques euros de plus, vous pourrez avoir exactement le même modèle, mais équipé d’un port USB 3.1 Gen 2 en USB-C. Nous vous recommandons plutôt ce modèle qui a été essayé par la rédaction, en raison de sa connectique qui vous offrira à la fois de meilleurs débits et un connecteur universel. Un achat tout particulièrement conseillé si vous envisagez d’y loger un SSD ! Aussi bien connectable avec son câble fourni qu’avec votre câble de smartphone, vous n’aurez aucun problème à l’utiliser n’importe où.