Ce détail sur l’écran de la Nintendo Switch 2 va faire craquer les fans

Selon des rumeurs circulant en ligne, la Nintendo Switch 2 pourrait être dotée d’un écran LCD 120 Hz avec support VRR (Variable Refresh Rate) et HDR (High Dynamic Range). Ces informations ont été rapportées sur le subreddit Gaming Leaks and Rumors et proviennent d’un membre du forum Famiiboards, connu sous le pseudonyme de Secretboy. Ce dernier avait précédemment révélé avec exactitude les performances GPU du système avant la fuite des vitesses d’horloge en janvier.

Secretboy a réitéré que la console disposera d’un écran 120 Hz compatible avec le taux de rafraîchissement variable et la plage dynamique élevée. Il a également précisé que l’écran sera de type LCD, et non OLED, probablement pour réduire les coûts de production.

Bien qu’il soit peu réaliste d’attendre des jeux tournant à 120 FPS sur la Nintendo Switch 2, un écran 120 Hz avec support VRR offre plusieurs avantages. Par exemple, les jeux pourraient bénéficier de modes 40 FPS et d’une meilleure réactivité, améliorant ainsi l’expérience de jeu globale. Cependant, ces informations doivent être prises avec précaution, car aucune preuve concrète n’a été fournie pour étayer ces affirmations.

La présentation officielle de la Nintendo Switch 2 est prévue pour le 2 avril, lors d’un Nintendo Direct. Cet événement devrait également confirmer la date de lancement de la console et présenter plusieurs jeux, dont Metroid Prime 4: Beyond, qui suscite déjà beaucoup d’attentes.

L’annonce de cette nouvelle console intervient dans un contexte où Nintendo cherche à renouveler son offre matérielle pour rester compétitif face à ses concurrents. La Nintendo Switch originale, lancée en 2017, a connu un succès retentissant grâce à sa polyvalence et à sa bibliothèque de jeux variée. La Switch 2 devrait capitaliser sur ces atouts tout en apportant des améliorations techniques significatives.

Les joueurs attendent avec impatience de découvrir les capacités réelles de cette nouvelle console. Les rumeurs concernant l’écran 120 Hz et les technologies VRR et HDR laissent entrevoir une expérience de jeu plus fluide et visuellement impressionnante. Cependant, il faudra attendre la présentation officielle pour obtenir des informations confirmées et découvrir les autres caractéristiques de la Nintendo Switch 2.