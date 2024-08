Nintendo Switch 2 : 499$ pour transpirer sur Mario en 4K ?

Nintendo Switch OLED ©Victor Carvalho via Unsplash

Nintendo ne semble pas pressé à l’idée de commercialiser sa prochaine console. La Switch, bien qu’elle commence à s’essouffler sérieusement, est encore l’une des machines qui se vend le mieux. Pourtant, en fin de vie, elle est devant les Xbox Series S et X avec pas moins de 755 073 unités vendues en juin 2024.

Il est donc compréhensible que ses créateurs veuillent l’user jusqu’à la corde, au détriment peut-être du lancement de la nouvelle génération. Alors que Nintendo joue les prolongations avec la Switch 2, cette console, devant possiblement sortir entre mars et mai 2025 (dans le meilleur des cas), serait bien plus chère que ses prédécesseurs.

Hideki Yasuda, analyste chez Tokyo Security, estime que la console sera lancée au premier semestre 2025 pour un prix de 499 dollars. Compte tenu de cette somme, il serait logique que Nintendo veuille éviter une pénurie de Switch 2.

Si ces informations s’avèrent exactes, la future console de Nintendo pourrait être commercialisée à un prix plus élevé que la PS5 à sa sortie (450 $). Les joueurs seraient face à une augmentation de près de 200 dollars par rapport à la Switch première du nom.

Une hausse astronomique jamais vue ?

Ce serait la première fois que Nintendo inflige une telle hausse des tarifs à ses consommateurs. Pour justifier cela, l’entreprise va devoir se dépasser, la Switch 2 ferait mieux d’être une console véritablement novatrice et ne pas seulement être la machine du constructeur la plus chère de l’histoire.

Malheureusement, en l’état, cette dernière pourrait être plus décevante qu’autre chose. Certes, la Switch 2 serait plus performante, la plupart des jeux prendraient en charge le DLSS de NVIDIA et la machine serait gavée de mémoire LPDDR5X (12 Go).

Mais en comparaison des générations précédentes, le changement serait tout de même limité. Par exemple, de la NES à la SNES, l’augmentation du prix n’a été que de 19 dollars (180 $ > 199 $ au lancement). Pourtant, l’écart de performances des machines et le passage de la 8-bit au 16-bit ont bien été révolutionnaires.

C’est sans parler de la transition de la 2D à la 3D de la N64 (200 $) qui n’aurait coûté qu’un petit dollar aux consommateurs lors de sa sortie. Si l’évolution technique des consoles de Nintendo a quelque peu ralenti à partir de la Wii, celles-ci ont toujours su rester “abordables” (si on ne compte pas l’inflation).

Nintendo peut-elle justifier ce prix ?

Il n’y avait aucune différence de prix entre la Wii U et la Switch lors de leur lancement respectif, par exemple. Finalement, cette tarification éventuelle de la Switch 2 semble assez étonnante. Vendre sa nouvelle génération 500 dollars serait osé de la part de Nintendo. Il vaut donc mieux prendre ces informations avec précaution.

En l’état, et selon les informations disponibles à son sujet (rétrocompatibilité, présence de ray tracing, 4K, etc.), ce tarif serait quelque peu exorbitant. Il faut espérer que Nintendo ne se montre pas trop gourmand et que la Switch 2 soit vendue à un prix plus raisonnable.

Wii Wii U Switch Switch 2 CPU IBM PowerPC “Broadway” IBM PowerPC “Espresso” NVIDIA Tegra X1 NVIDIA Tegra Orin / T 239 GPU ATI “Hollywood” AMD Radeon “Latte” NVIDIA Maxwell NVIDIA Ampere Mémoire 88 Mo Flash 2 Go DDR3 4 Go LPDDR4 16 Go LPDDR5X Stockage 512 Mo 8 Go / 32 Go 32 Go / 64 Go ? Définition 480p 1080p 1080p (docké)

720p (nomade) Jusqu’à 4K (estimation) Date de sortie Novembre 2006 Novembre 2012 Mars 2017 2025 ? Prix 250 $ 299 $ / 349 $ 299 $ 499 $ ?

Le prix éventuel de la Switch 2 serait connu.

La machine serait vendue 499 $ au lancement.

Cela en ferait la console Nintendo la plus chère de l’histoire.

